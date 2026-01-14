Vingegaard correrà la Volta a Catalunya i el Giro abans del Tour
Sergi López-Egea
Jonas Vingegaard –dos Tours i una Vuelta el contemplen– convertirà la Volta (del 23 al 29 de març) en una carrera d’alt voltatge, en el que ja s’anuncia com un apassionat duel per la victòria amb Remco Evenepoel. Serà un assaig del ciclista danès per afrontar el repte d’intentar la victòria en el Giro (la ronda italiana es disputa entre el 8 i el 31 de maig).
Res de clàssiques i tot enfocat a convertir-se en el corredor en actiu que aconsegueix la victòria en les tres grans. A Vingegaard li suposarà un esforç extra perquè després del Giro arribarà el Tour –no es contempla cap renúncia a la principal prova del calendari–. La ronda francesa s’inicia a Barcelona i fins a la capital catalana Vingegaard i Tadej Pogacar –vencedor de les dues últimes edicions del Tour– no es veuran les cares. Els dos últims anys la Grande Boucle ha acabat amb l’eslovè vestit de groc i el corredor danès en segona posició.
Un recorregut a mida
Vingegaard va descobrir ahir el calendari de competició en aquest curs ciclista. Debutarà al febrer (16 al 22) en el UAE Tour, on coincidirà, com després a Catalunya, amb Evenepoel. Com que Pogacar enfoca el camí previ al Tour amb les clàssiques primaverals i Vingegaard no té previst acudir a les voltes a Romandia i Suïssa, on serà Pogacar, fins al 4 de juliol, sortida de Barcelona i inici del Tour, no coincidiran en cap competició.
"M’encantaria afegir la maglia rosa a la meva col·lecció. El recorregut del Giro és magnífic per a mi. A més, no és tan exigent com altres anys, per la qual cosa la combinació de Giro i Tour és una opció favorable per a mi". Vingegaard mai ha corregut la ronda italiana, que afrontarà per primera vegada amb 29 anys. El seu ja excompany Simon Yates, que va anunciar la retirada la setmana passada, és el vigent vencedor de la prova.
