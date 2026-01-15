El Girona i el Manresa són els oblidats dels partits de TV3
Només s’hauran ofert tres partits seus de l’ACB en tota la primera volta en un rànquing liderat per Joventut (8) i Barça (6); el derbi de Badalona, només a DAZN
A dos partits per acabar la primera volta de la lliga Endesa, el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa són els dos grans oblidats per TV3 en les seves transmissions dominicals de partits ACB. Aquesta temporada ha tornat el bàsquet en obert a Televisió de Catalunya després de deu anys gràcies a l’aposta que ha fet la conselleria d’Esports, però hi ha equips que costa molt més de veure que d’altres. Comptant el Burgos-Barça d’aquest cap de setmana (Televisió de Catalunya oferirà aquest duel i no el derbi Joventut-Girona, que només es podrà seguir a DAZN), i el Manresa-Andorra de la següent, al final de la primera volta gironins i manresans només hauran aparegut tres cops. El rànquing, en canvi, el lidera el Joventut, amb vuit, i el Barça, amb sis. El Lleida ha sortit cinc cops.
Els únics partits oferts del Bàsquet Girona per TV3 hauran sigut els de Fontajau contra Gran Canària, Barça i Lleida. I a l’horitzó no sembla que en les properes setmanes això hagi de canviar, perquè segurament fins el Lleida-Girona del 15 de febrer (12h) no tornarà a aparèixer pel canal públic català. TV3 ja va prescindir del Manresa-Girona el 2 de gener, tampoc oferirà el derbi amb el Joventut d’aquest diumenge, ni la visita al Palau Blaugrana el 8 de febrer (19h). L’afició gironina, per seguir el seu equip, ha hagut de dependre gairebé de manera exclusiva de DAZN, operador que a l’estiu va fer-se amb els drets de l’ACB després de molts anys en mans de Movistar. A banda de 3Cat, també s’havia especulat que TVE faria partits en obert els diumenges al matí, però aquest extrem mai s’ha arribat a produir.
Després de quatre caps de setmana seguits jugant a casa, ara veure el Bàsquet Girona a Fontajau costarà més. D’entrada els dos darrers partits de la primera volta (Joventut i Saragossa) són fora de casa, i després de rebre el Burgos el dia 31 en l’inici de la segona, tornaran a venir dues sortides seguides a Barcelona i Lleida. A mitjan febrer l’ACB s’atura tres setmanes (Copa i finestra FIBA) i no es reactiva fins el 7-8 de març amb la visita de l’Unicaja. Dos partits de locals en els propers dos mesos.
