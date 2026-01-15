Revisió exhaustiva a Fontajau per evitar més incidents tècnics
Els problemes als marcadors que van retardar una hora l’Spar Girona-Galatasaray han sigut la gota que ha fet vessar el got: «club i Ajuntament treballarem plegats», diu el regidor d’Esports
Els problemes tècnics als marcadors de Fontajau que van fer retardar l’inici del partit d’Eurolliga de dimecres entre l’Spar Girona i el Galatasaray gairebé una hora han estat la gota que ha fet vessar el got. Ja fa massa setmanes que, sistemàticament, al pavelló hi ha incidències, i a partir d’aquí, el Bàsquet Girona, l’usuari principal i exclusiu de la pista central i l’Ajuntament, han decidit fer una revisió exhaustiva de tota la instal·lació per evitar que es repeteixin aquests capítols. El club ja hi estava molt a sobre (dilluns, per exemple, tècnics de l’empresa que va instal·lar els aparells, que són nous, el 2023, van passar-se cinc hores a Fontajau revisant-ho tot), però això no va evitar un altre daltabaix en un decisiu partit de la màxima competició continental femenina.
Dimecres van fallar els marcadors, com també ho havien fet diumenge durant el Bàsquet Girona-Baskonia de la lliga ACB, que es va haver d’aturar diversos cops per resoldre les incidències. I anant més enrere, el 19 de desembre, el partit de l’equip U22 contra l’UCAM Múrcia, que es transmetia per Teledeporte, va començar mitja hora més tard perquè no funcionaven ni els cubs de 24 segons ni els marcadors. I no només han fallat aquests aparells aquest curs, també el sistema de il·luminació, que té més de 30 anys d’antiguitat.
El dia del Girona-Breogán a primers de desembre el duel es va aturar durant 20 minuts perquè va marxar la llum. I el mateix va passar, que el pavelló es va quedar a les fosques, tres quarts d’hora abans del derbi contra el Barça, tot i que el problema es va acabar resolent i molts seguidors que no havien arribat al partit ni se’n van adonar. La temporada passada, s’havien apagat els videomarcadors contra el València en partit de Lliga Femenina, i el duel també es va haver d’aturar una estona, i anant més enrere, abans de la instal·lació de les pantalles als fons, en substitució dels antics marcadors, hi havia molts problemes amb el sistema que els àrbitres fan servir per aturar el temps just xiular. Semblava que els nous aparells, estrenats el desembre de 2023, posarien fi als maldecaps tècnics, però no ha sigut així.
Les paraules del regidor
«Hem estat parlant amb el club de totes les incidències, les pantalles, les consoles, i el cablejat és tot nou i no té sentit que fallin tant. S’ha fet mantenim constant i des del setembre se n’encarrega el club, que també hi ha estat a sobre i dilluns va tenir aquí tècnics de l’empresa Mondo per fer una revisió completa. Com que segueix fallant farem un equip entre club i Ajuntament per fer una revisió exhaustiva de les instal·lacions. També mirarem qui té accés a totes les connexions i aparells, i intentarem que no hi hagi errors humans. Tot plegat hauria de servir per donar resposta a aquesta situació», explicava ahir el regidor d’Esports, Àdam Bertran. En plena negociació per tancar la concessió del pavelló al Bàsquet Girona, i amb el club havent rebut a principi de temporada la cessió d’espais d’us privatiu com la pista central, aquestes incidències han de quedar resoltes sense més demora.
El partit de dimecres va començar gairebé una hora tard amb una solució d’urgència, recuperar els antics marcadors de fons i posar uns cubs de 24 segons provisionals en dos laterals de la pista. Al final del duel, el tècnic de l’Spar Girona, Roberto Íñiguez, no va voler valorar l’incident: «d’això no en vull parlar, és el club qui ho ha de resoldre i en això està treballant», va assenyalar. Tampoc va voler entrar en el tema diumenge passat Moncho Fernández al final del duel amb el Baskonia, que també s’havia vist interromput perquè el temps quedava clavat.
A Fontajau el bàsquet no hi torna fins el proper divendres 23 amb el partit dels U22 contra el Bilbao (18.30h), i el dia 25 amb un Spar Girona-Gran Canària (18h). Hi ha dies per davant per revisar-ho tot exhaustivament i evitar que els incidents es repeteixin.
