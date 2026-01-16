Es cancel·la el Trail Cap de Creus 2026 per motius meteorològics
La previsió de mal temps per demà passat fa que l'organització opti per anular la prova per tal de poder garantir la seguretat dels participants
L’organització del Trail Cap de Creus ha decidit cancel·lar l’edició 2026, prevista per demà passat diumenge, a causa de la previsió de condicions meteorològiques adverses i amb l’objectiu de garantir la seguretat i la integritat de tots els participants.
La decisió s’ha pres seguint el que estableix el reglament de la prova, que permet a l’organització cancel·lar l’esdeveniment abans de la sortida si existeix risc per motius meteorològics o de seguretat. Des de l’organització s’ha volgut remarcar que aquesta mesura respon exclusivament a criteris de responsabilitat i prevenció.
Malgrat que s'han valorat diversos escenaris, com ara possibles adaptacions del recorregut, canvis de distància o formats alternatius, el fet que la cursa es desenvolupi a l’entorn del Parc Natural del Cap de Creus, juntament amb la necessitat de respectar estrictament la normativa ambiental vigent, no permet disposar de prou marge per garantir una alternativa que sigui segura, viable i respectuosa amb el medi.
L’organització és conscient de la preparació i l’esforç que havien fet els participants i, per aquest motiu, ha habilitat tres opcions per gestionar les inscripcions. La primera és el canvi d’inscripció al Trail Costa Brava, que se celebrarà el 21 de març de 2026; la segona, el reemborsament íntegre de l’import de la inscripció o bé, la tercera que és la donació voluntària de l’import a l’organització.
Tots els inscrites han rebut la informació detallada per correu electrònic, així com les instruccions per escollir l’opció desitjada. Des de l’organització del Trail Cap de Creus s’ha volgut agrair la comprensió mostrada davant d’aquesta situació excepcional i s’ha remarcat que “preferim cancel·lar abans que exposar ningú a una situació que no estigui a l’alçada del que considerem segur i responsable”.
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure-hi al 100%»
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Sabies que aquest pilar és tot el que queda de l’antic pont de ferro de Tordera?