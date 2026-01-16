Íñiguez: "No vull saber res del lideratge, ni de la Copa, l'únic que importa és el partit de demà"
L'Spar Girona visita l'Araski (19h) sense Coulibaly en un partit "trampa" tot i que l'equip basc és penúltim i lluita per no baixar
L'Spar Girona continua la seva marató de partits demà al vespre (19h) a la pista de l'Araski, penúltim classificat de la Lliga Femenina i que aquesta temporada lluita per evitar el descens de categoria. Roberto Íñiguez ha explicat que "estem bé, recuperant-nos de l'esforç de dimecres. Coulibaly segueix de baixa i Canella està entre cotons, però espero que pugui jugar, perquè no està còmoda pel cop que va rebre contra el Joventut". Sobre el rival ha dit que "la pista de l'Araski és molt difícil, i contra els equips grans sempre competeixen molt bé perquè no hi tenen res a perdre". Considera Íñiguez que "són un bon equip" i alerta que pot ser un partit trampa. "Hem d'adaptar-nos a les baixes i millorar coses que ens han faltat els darrers partits", ha assenyalat.
"Em preocupa el partit de demà, no vull saber res de la Copa, ni del lideratge ni de res més... després el calendari ens portarà Schio, Gran Canària, etcètera, que ens poden marcar una mica cap a on anem, però ara només és important demà", ha dit l'entrenador. Íñiguez diu que "de la fotografia general de l'equip de la temporada n'estic molt content, potser ara el joc no es tan esplèndid però ens hem d'adaptar i superar-ho. I que una a una cada jugadora vagi recuperant el seu to. És impossible que les jugadores estiguin a alt rendiment tot l'any".
En aquest sentit ha afegit que "el que val per a una jugadora no val per a una altra, has de tractar-les una per una. Si jugues contra el Galatasaray, i més amb problemes físics, és possible que perdis, el que no pot ser és que les errades t'afectin tant". Per acabar Roberto Íñiguez ha enviat un missatge positiu: "jo els dic a les jugadores que no és moment de dubtar, és moment de seguir endavant. Potser estem més a prop de fer grans coses del que ens podem imaginar".
