Kevin Punter: "No pots tenir por de l’error si vols ser un jugador decisiu"
El Barça torna avui a Madrid per a l’Eurolliga (20.45 h), 12 dies després d’haver vençut el seu gran rival en l’ACB, una victòria que va tancar una ratxa de nou derrotes seguides davant els blancs i va certificar la recuperació total de l’equip amb Xavi Pascual. Una metamorfosi que mereix una explicació.
Joan Domènech
Aquest és el Barça en què esperava jugar, un equip que acostuma a guanyar amb regularitat?
Segur. Quan signes pel Barcelona, coneixes les expectatives que existeixen de guanyar i tenir èxits. Ho sabia, ho acceptava i estava preparat per formar part d’aquest equip que ha de triomfar, guanyar partits, trofeus, etcètera.
Quina importància ha tingut la victòria recent de Madrid?
Molta. Importantíssima. Tothom sabia les vegades que havíem perdut contra ells, moltíssimes. I per a nosaltres guanyar aquest partit, sobretot fora de casa, tenint en compte la dificultat de fer-ho a Madrid, va ser una gran ocasió per demostrar que hem estat treballant dur i que hem progressat. Vaig sentir que vam estar a l’altura.
Com explicaria el canvi radical des de l’arribada de Pascual?
No estic segur de com començar, però han canviat moltes coses. El Xavi ha vingut amb la seva filosofia, amb els detalls que ell creia que havíem de canviar i el que havíem de fer i aquests són els resultats del nostre joc.
Hauria canviat la mentalitat un altre entrenador qualsevol, no importa qui fos?
Penso que part de l’entrenament no es tracta només de les X i les O, sinó que també inclou la part mental i la filosofia del joc. Pot el teu entrenador motivar els seus jugadors més enllà de les X i les O? Aquesta és, crec jo, la diferència entre els entrenadors. He jugat amb molts grans entrenadors i és fonamental. Parlen també de com tenir una mentalitat forta i no posar excuses per a res. No ens importa com de cansat estàs. No ens importa si jugues cinc partits en vuit o deu dies. És només la teva ment. Així que crec que tots els grans entrenadors per a qui he jugat, especialment el Xavi, això és el que prediquen: cal ser fort mentalment.
El seu paper en l’equip s’ha vist alterat o modificat?
No. El meu paper ha sigut el mateix des que vaig fitxar pel Barcelona. Bàsicament, el de ser un anotador, un jugador combatiu, un dels líders de l’equip.
Li agrada l’etiqueta de ser un clutch player, un jugador decisiu sota pressió?
Sí. Sempre ho he sigut des del principi de la meva carrera.
Li agrada? No tem l’error?
No tinc por de fallar. No pots tenir por de l’error si vols ser un jugador decisiu. No, en absolut. Crec que això és el que em dona confiança. Treballo molt en això.
Quan falla un llançament, se sent culpable?
De vegades, sí. Per la pressió i les expectatives que m’imposo. Sé quants cops he encertat el llançament des d’aquella posició. De vegades no soc just amb mi mateix, perquè soc molt autoexigent.
És el tipus de jugador que pretenia ser de nen?
Cent per cent. Sens dubte. No era tan bo quan era jove. Sempre he tingut una il·lusió i la meva ètica de treball mai ha canviat.
Ha estat en nou equips diferents a sis països diferents. ¿On ha sigut més feliç?
És difícil. Els moments més feliços de la meva carrera han sigut en diferents moments de la meva vida, si és que això té sentit.
Barcelona és l’última etapa de la seva carrera professional? Va signar fins al 2028. Tindrà 36 anys.
35. Continuaré jugant, així que és una cosa que no puc dir.
Li ha resultat una cosa complicada tant de canvi?
Al principi de la meva carrera no m’importava haver d’empaquetar les meves coses i anar-me’n a un altre equip cada temporada. Quan intentes demostrar la teva vàlua pot ser que hagis de canviar molt d’equip.
L’NBA és un llibre tancat?
Crec que sí, que per a mi ja està tancat. Estic content amb la meva vida. Estic content amb tot. Em trobo còmode estant a Europa. Sí, acabo de tancar aquest llibre en la meva vida fa poc.
Quin percentatge hi ha en vostè de talent i quin d’esforç?
És una mica de les dues coses. Crec que sempre he tingut talent per anotar. És l’únic que sabia que podia fer. Sempre he tingut aquest do, el talent per encistellar. I això, sumat al meu esforç, m’ha conduït fins aquí. Simplement treballant per millorar, veient vídeos i sent creatiu per fer coses diferents a la pista. I sense por de fer-les.
Quina influència ha tingut en la seva carrera créixer al Bronx?
Com a jugador de bàsquet? Molta. Perquè has de lluitar a la pista. Si no, et tractaran... No ho vull dir en la gravació. No et tractaran de la millor manera. De vegades has de defensar el teu terreny, demostrar que ets dur. És una part del bàsquet de carrer. Si entres a la pista, has de fer alguna cosa, perquè, si no fas res, no jugaràs més.
I com a persona? Està orgullós d’haver nascut al Bronx?
N’estic cent per cent orgullós. La determinació i la duresa de créixer al Bronx. Entendre que no pots estar simplement al carrer jugant. Tenia toc de queda: a tal hora, havia de ser casa. Jo volia anar a certes festes, el meu pare mirava en quina zona eren i em deia que no. I jo mai entenia per què no hi podia anar. Créixer al Bronx t’ensenya. Quan anava a l’escola veia coses que els meus pares no sabien que havia vist. Unes experiències així et van formant de mica en mica sense que te n’adonis.
Sempre se’l veu molt seriós a la pista. És així en la vida real o també és divertit?
Seriós ho soc al 100%. A la pista estic a la meva feina. Ens ocupem del que toca i després ens podem divertir. Fora puc ser graciós. Soc un individu divertit al vestidor.
És una estratègia?
No. És part de la meva personalitat. Sempre he sigut així. Al Bronx, si anaves amb cara de felicitat, no era bon senyal. Soc una persona tranquil·la. A la pista, ens ocuparem del que toca fer, i després ens podem divertir en gran.
