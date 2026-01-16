Moncho Fernández: "M'agradaria que l'equip fos més regular"
El Bàsquet Girona visita diumenge el Joventut (12.30h) sense Fjellerup i amb Susinskas, Maric i Pep Busquets arrossegant alguns problemes físics aquesta setmana
El Bàsquet Girona juga diumenge (12.30h, DAZN) a la pista del Joventut en una recta final de la primera volta que el portarà a afrontar dues sortides consecutives (l'altra és a Saragossa el següent cap de setmana). L'equip de Moncho Fernández hi arriba després de dues derrotes seguides a Fontajau contra Bilbao i Baskonia i, tot i que els llocs de descens segueixen lluny, amb la necessitat de trencar aquesta mala ratxa com més aviat millor. "Ha sigut una setmana complicada perquè Susinskas i Maric han tingut petits problemes físics, i no han pogut fer tots els entrenaments. També Pep Busquets, amb un problema al bessó. No ha estat la millor setmana, però espero que puguin arribar al partit", ha assenyalat el preparador. En principi, l'única baixa serà Fjellerup, a qui Moncho espera poder veure de nou al grup "en poc temps".
"És un partit especial, segur, un derbi, a prop, i la nostra afició pot viatjar i donar-nos caliu", ha destacat el preparador. També ha dit que "anímicament estem bé, ens agrada jugar aquesta mena de partits. En aquest aspecte espero que estarem bé". Per guanyar a Badalona "haurem de hem de fer moltes coses bé perquè la Penya és un equip que ataca molt bé, amb molt bons jugadors i experiència, com Ricky, Guillem Vives, Hanga, Tomic... tots saben a què juguen. Dani Miret està fent una gran feina. També estan molt bé en defensa i haurem de saber llegir molt bé les diferents coses que ens proposaran".
L'entrenador del Bàsquet Girona ha indicat que "el final de la primera volta és a prop, però no hi hem arribat. Estic content amb moltes coses de la feina de l'equip, però els entrenadors sempre volem fer les coses millor". Una de les assignatures pendents, segons ell, és aconseguir més "regularitat" perquè "som capaços de jugar a un nivell molt alt, però també tenm moments de partits més baixos". El preparador aprova amb nota "el compromís, el sacrifi i l'esforç" dels seus jugadors i posava d'exemple que "en el darrer partit contra el Baskonia, que se'ns escapa al darrer quart quan perdem set rebots, després de revisar-lo veig que els perdem no sé si per mala sort o gairebé, perquè l'equip ho va lluitar".
Moncho Fernández, finalment, ha parlat dels problemes tècnics de Fontajau aquesta temporada, agreujats en les darreres setmanes, sobretot per incidents amb els marcadors: "aquesta situació no és agradable, sobretot pels jugadors i les jugadores. Et prepares per arribar al partit i estàs superconcentrat en temes físics i mentals i si el partit s'atura és molt complicat tornar-ho a fer. No ens agrada, però sé que des del club i la gent encarregada d'aquestes coses estan fent tot el possible per arreglar-ho i que, ben aviat, tot això quedi en una anècdota".
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Sabies que aquest pilar és tot el que queda de l’antic pont de ferro de Tordera?
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona