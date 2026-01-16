Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Femenina Endesa, Spar Girona - Spar Gran Canaria, del diumenge 25 de gener a les 18h, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 21 de gener abans de les 12 hores), dijous 22 de gener els guanyadors sortiran publicats al diari.
