Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de l'Euroleague WomenSpar Girona - Flammes Carolo Basket, del dimecres 28 de gener hora per confirmar, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dilluns 26 de gener abans de les 12 hores), dimarts 27 de gener els guanyadors sortiran publicats al diari.

