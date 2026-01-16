El vestidor del Reial Madrid calla davant Arbeloa, "el 'xivato' de Florentino"
Els futbolistes han sigut advertits que tot el que diguin davant del nou entrenador blanc arribarà a les orelles del president
Fermín de la Calle
El vestidor visitant del Carlos Belmonte semblava un cementiri després de la derrota del Reial Madrid. Només va parlar Álvaro Arbeloa, que va mirar d’aixecar la moral de la plantilla després de ser eliminats de la Copa davant l’Albacete. El tècnic va mirar d’apaivagar els ànims i va assumir la responsabilitat de l’eliminació. Tot i així, el silenci va ser el denominador comú en un vestidor amb cares llargues.
No obstant, darrere d’aquest silenci s’hi amagava una cosa que era encara més greu. Als jugadors del Reial Madrid els han recomanat no parlar davant d’Álvaro Arbeloa. Ni sobre Florentino Pérez ni sobre Xabi Alonso, ni compartir cap opinió que assenyali o culpi algú sobre el que està passant en el club.
EL PERIÓDICO ha contrastat amb l’entorn de tres futbolistes que la recomanació que s’ha transmès als jugadors és no parlar davant d’Arbeloa de res concernent al club. La raó és senzilla: "Arbeloa està posat pel club i és un home de Florentino. Ara es busquen bocs expiatoris i qui es posicioni pot ser assenyalat pel club, que vol deixar anar llast al vestidor". A la pregunta de si Arbeloa informa Florentino, les respostes són unànimes: "Per descomptat que és el delator de Florentino". Una anava més enllà: "Fa vuit mesos, Arbeloa entrenava el juvenil, i ara, en la Champions. Ni en el millor dels seus somnis pensava ser en el primer equip al gener. Encara que sigui molt ambiciós, per dir-ho de manera elegant".
El vestidor s’ha convertit en el primer focus de problemes en un Madrid en què Carlo Ancelotti es va cansar dels capricis d’una plantilla aburgesada. L’arribada de Mbappé va desencadenar la lluita d’egos amb Vinícius i Bellingham. El primer es va asseure a negociar la seva renovació i exigir "ser el més ben pagat de la plantilla" per davant del francès. El segon es va sentir menystingut després de la seva gran primera temporada en el Reial Madrid.
Si Ancelotti va pagar la deixadesa del vestidor, a Xabi Alonso li van fer el llit. Vinícius va obrir una guerra al juny, al saber que seria suplent davant el PSG en la semifinal del Mundial de Clubs. Va telefonar a Florentino i li va advertir que no renovaria perquè el nou entrenador l’enviava a la banqueta. La disputa va impulsar la de Valverde, amb una insolència pública al Kazakhstan, i la de Bellingham, amb trucades de la seva mare a Florentino. Quan Vinícius va desafiar Xabi en el clàssic contra el Barcelona, mig vestidor ja s’havia amotinat.
Arbeloa ha volgut guanyar-se el vestidor. A Albacete, després de l’eliminació, va assumir la culpa i va agrair a Vinícius la seva presència al Carlos Belmonte: "Ha volgut ser aquí i jugar tots els minuts per ajudar l’equip". Una cosa que ha generat sospites sobre la possible negativa a viatjar dels futbolistes que va deixar fora de la llista i que no estaven lesionats: Courtois, Carreras, Tchouaméni i Bellingham.
Això complica més la situació a Arbeloa, de qui no es fien els jugadors. De segur que no comptava que els seus futbolistes mesurin les seves paraules davant d’ell perquè el consideren "el delator de Florentino".
