Araski - Spar Girona, en directe
Segueix en viu el partit entre l'Araski i l'Spar Girona que es disputa al pavelló Mendizorroza
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- El vestidor del Reial Madrid calla davant Arbeloa, 'el 'xivato' de Florentino
- Troben un cadàver a Roses que podria ser el de la dona de 78 anys desapareguda fa més de 10 dies
- En Julio Iglesias sabia coses