Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaBàsquet GironaTruetaagenda Girona
instagramlinkedin

El Girona es comença a moure: Solís, cedit al Birmingham

El colombià allibera la fitxa d’extracomunitari per poder inscriure a Echeverri

Solís en un partit amb el Girona

Solís en un partit amb el Girona / Girona FC

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Girona ha fet oficial (per fi) la cessió de Jhon Solís al Birmingham, amb la qual cosa és qüestió d’hores que Claudio Echeverri es converteixi en el primer reforç dels de Míchel. El colombià marxa cedit fins a final de temporada, i el conjunt anglès es reserva una opció de compra obligatòria en funció d’objectius. És el primer moviment d'un mercat d'hivern on encara han de passar moltes coses en clau Girona FC.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
  2. «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
  3. «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
  4. Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
  5. La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
  6. El vestidor del Reial Madrid calla davant Arbeloa, 'el 'xivato' de Florentino
  7. Troben un cadàver a Roses que podria ser el de la dona de 78 anys desapareguda fa més de 10 dies
  8. En Julio Iglesias sabia coses

Luciano Benavides arrabassa el Dakar a Brabec per dos segons en un increïble final

Luciano Benavides arrabassa el Dakar a Brabec per dos segons en un increïble final

La plataforma Defensem l'Empordanet alerta de l'impacte del desplegament del PLATER a l'Empordà

La plataforma Defensem l'Empordanet alerta de l'impacte del desplegament del PLATER a l'Empordà

D’un assentament enquistat al malestar dels veïns: les 5 incògnites del desallotjament del B9 de Badalona un mes després

D’un assentament enquistat al malestar dels veïns: les 5 incògnites del desallotjament del B9 de Badalona un mes després

Girona, al sisè lloc de l'Estat per taxa d’assalts violents, amb rècord de 90 casos el 2024

Girona, al sisè lloc de l'Estat per taxa d’assalts violents, amb rècord de 90 casos el 2024

El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit

El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit

Enric Pladevall i Dolors Puigdemont exposen a Les Bernardes de Salt

Enric Pladevall i Dolors Puigdemont exposen a Les Bernardes de Salt

Diosdado Cabello va intentar ‘enganyar’ l’Audiència Nacional perquè extradís una opositora a la qual acusa d’armar mercenaris

Diosdado Cabello va intentar ‘enganyar’ l’Audiència Nacional perquè extradís una opositora a la qual acusa d’armar mercenaris

Cedirà Puigdemont al ‘pressing Junts’ i avalarà el nou finançament al Congrés?

Cedirà Puigdemont al ‘pressing Junts’ i avalarà el nou finançament al Congrés?
Tracking Pixel Contents