El Girona es comença a moure: Solís, cedit al Birmingham
El colombià allibera la fitxa d’extracomunitari per poder inscriure a Echeverri
El Girona ha fet oficial (per fi) la cessió de Jhon Solís al Birmingham, amb la qual cosa és qüestió d’hores que Claudio Echeverri es converteixi en el primer reforç dels de Míchel. El colombià marxa cedit fins a final de temporada, i el conjunt anglès es reserva una opció de compra obligatòria en funció d’objectius. És el primer moviment d'un mercat d'hivern on encara han de passar moltes coses en clau Girona FC.
