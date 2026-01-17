L’Escala es retroba amb la victòria al Nou Miramar (3-2)
Els de David Gurillo s’emporten els tres punts demanant l’hora en un partit boig amb cinc gols i una vermella directa
Gerard Ullastre
Els empordanesos encadenaven 5 partits consecutius sense endur-se els tres punts, l'última victòria es remuntava al novembre. Dues derrotes - contra Can Vidalet i Lleida - i tres empats - contra Vilassar, Vilanova Geltrú i Tona -, havien allunyat a l’Escala de les primeres posicions. Malgrat començar la jornada a un punt de la promoció d’ascens, els de David Gurillo necessitaven tornar a confiar en ells mateixos, i quina millor manera de fer-ho que amb un triomf davant la Grama al Nou Miramar.
El conjunt local obriria la llauna amb una diana d’Umaru - que repeteix després de ja haver marcat la jornada anterior - en un partit no apte per cardíacs. Malgrat el gol inicial, la Grama, que ha plantejat un partit molt seriós, ho intentaria a la mitja hora de joc amb una rematada de Martí Alonso - ex de l’Escala - que s’estavellaria amb el pal. Amb el pas dels minuts, la Grama ha aconseguit arraconar als locals a l’àrea, que havien de refusar pilotes amb molta freqüència per evitar que els visitants posessin les taules al marcador. A còpia d’intentar-ho, finalment Martí Alonso aconseguiria enfonsar la pilota al fons de la xarxa de la porteria dels locals. Ni Jona ni la fusta han pogut impedir aquesta vegada que el davanter de la Grama inaugurés l’electrònic per part dels de Santa Coloma.
A la represa, els de David Gurillo han aconseguit revertir la situació i s’han tornat a avançar. Aquest cop, per mitjà d’Exposito. Tanmateix, l’eufòria seria efímera, perquè només un minut després, Alonso, de nou, tornaria a avisar, i el pal, de nou, tornaria a privar el davanter d’adjudicar-se una altra diana. A més, una vermella directa a Elian deixaria a l’Escala amb 10 jugadors a falta de 20 minuts pel final. I qui ho hagués dit. Quan tot semblava indicar que als locals se’ls hi tornaria a escapar la victòria, un gol d’Hugo - que va executar un contracop de llibre - al 76 donaria una bafanada d’aire necessària i tranquil·litzadora als empordanesos. Vist amb perspectiva, potser va ser excessivament tranquil·litzadora, aquesta bafanada d’aire, perquè a menys de 5 minuts pel final, Orellana retallava distàncies. Als últims minuts, els de David Gurillo s’han atrinxerat a l’àrea amb l’objectiu de què no se li escapessin els 3 punts, que, tot i l’ocasió clara de Pepe a l’afegit, l’han aconseguit complir amb èxit.
