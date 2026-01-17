L'Spar Girona aguanta davant l'adversitat per superar a l'Araski (65-78)
Les de Roberto Íñiguez visitaven vestidors amb 12 punts d'avantatge al marcador, però un parcial de 24-14 ha dificultat de valent la victòria gironina
L’Spar Girona es refà de la derrota entre setmana davant el Galatasaray i, malgrat les dificultats, ha aconseguit superar l’Araski. Les gironines han signat un gran primer temps, que els ha permès arribar al descans amb un avantatge de dotze punts. Tanmateix, la reacció de l’equip basc a la segona meitat, amb un parcial de 24-14, ha posat en perill la bona feina feta durant els primers vint minuts, però a mida de saber trobar espais, a través del joc col·lectiu, ha acabat arribat l’encert necessàri per treure un triomf molt meritori a domicili.
Les gironines han sortit decidit i, amb dos triples de Quevedo i un de Carter, ha pres ràpidament la iniciativa en el marcador i, amb només set minuts disputats, les gironines ja havien obert una escletxa de 10 punts (7-17). Tot i l’inici trepidant de les jugadores d’Íñiguez, l’Araski ha sabut ajustar la seva defensa, frenar l’encert visitant i retallar diferències fins a tornar un escenari d’equilibri al partit.
Davant la reacció local, l’Spar ha continuat amb el seu joc i, trobant espais a l’interior de la defensa rival, ha continuat sumant per contrarestar el bon moment de l’equip local des de l’exterior. Les basques, molt entonades des del perímetre, amb encerts de Lahtinen, Brotons i Toussaint, i sòlides en el rebot ofensiu, han aconseguit mantenir el frec a frec durant bona part del segon quart.
Tot i això, en els darrers dos minuts abans del descans, les gironines han fet un pas endavant i han aconseguit trencar lleugerament la igualtat constant per marxar als vestidors amb el màxim avantatge del partit, + 12 (32-44).
A la represa, el triple de Mollenhauer ha evidenciat la fam de l’Araski per capgirar la situació. Les vitorianes, a través de recuperar l’encert des del perímetre, en un tres i no res, han aconseguit reduir la diferència fins a només tres punts per tornar-se a posar de ple en el partit (48-51). Un parcial de 16-7 en tan sols cinc minuts ha deixar clar el domini de l’equip basc. En un moment especialment complicat per a les gironines, l’Araski ha aconseguit empatar el marcador des de la línia de tir lliure a 1:58 del final del tercer quart, deixan del tot obert el partit abans d’afrontar els darrers deu minuts.
En el darrer quart, les de Roberto Íñiguez han continuat arrossegant les mateixes dificultats defensives i ofensives plantejades per l’Araski. Aquest context ha fet que, per primera vegada en tot el duel, les locals es posessin per davant en el marcador a 7:48 del final (61-60). En tot cas, aquest marcador advers ha servit com un punt d’inflexió per revertir una segona part complicada. Amb una circulació de pilota més ràpida, les gironines han començat a trobar els espais que tant els havia costat generar i, sumat a una millor lectura defensiva per frenar els atacs rivals, l’equip ha començat a veure llum en un moment gris.
A més, Guerrero, amb un triple llunyà, ha donat aire a l’equip quan més ho necessita i, ja amb més tranquil·litat, l’Spar Girona ha tornat a situar la barrera dels 10 punts a l’electrònic gràcies a l’encert des del tir lliure de Holm (65-75) a 1:25 del final, una diferència que ja ha estat definitiva per segellar una victòria de molt mèrit en un duel de gran exigència.
