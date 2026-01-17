Dakar
Luciano Benavides arrabassa el Dakar a Brabec per dos segons en un increïble final
L’argentí Luciano Benavides s’emporta el Tuareg en motos després d’un increïble error de navegació de Ricky Brabec, que s’ha perdut a 7 km de meta
Edgar Canet acaba guanyant la seva tercera etapa
Laura López Albiac
Diuen que al Dakar no es pot donar res per descomptat fins al final. I aquest dissabte Luciano Benavides ha confirmat la teoria. L’argentí ha arrabassat el triomf a Ricky Brabec quan tots donaven ja per campió el californià, que arribava a l’últim dia de competició amb més de 3 minuts de renda en la general de motos i ha deixat escapar el Tuareg... per només 2 segons.
Sorpresa majúscula en la categoria reina RellyGP. Campió el 2020 i 2024, Brabec tenia encarrilada la seva tercera corona, però tot se’n va anar en orris en l’últim ‘waypoint’ del dia, en una etapa de només 105 quilòmetres.
El pilot d’Honda ha obert pista i tot i que ha anat sempre per darrere dels temps que marcava Benavides en tots els punts de referència d’aquesta 13a i última especial, semblava tenir-ho tot controlat, gràcies a les bonificacions (avui el màxim eren 123).
El desenllaç a Yanbu, a la vora del mar Roig, ha sigut increïble. Brabec ha comès un error de navegació en el quilòmetre 98 de l’especial, a falta de 7 quilòmetres per a la meta, que li ha costat el títol. Luciano Benavides ha aprofitat l’ocasió per avançar-se en l’esprint final i ha guanyat l’edició del 2026 per només 2 segons, ¡la diferència més raquítica de la història del Dakar!
Luciano segueix l’estela del seu germà Kevin, que ara competeix en quatre rodes. El més gran de la saga va vèncer el Dakar en motos en dues ocasions i en una, el 2023, ho va fer de manera molt ajustada, per 43 segons davant Toby Price.
Festa total a KTM
La festa a KTM ha sigut total, ja que Edgar Canet, que va començar el seu primer Dakar a la classe reina amb victòria en el pròleg i la primera especial, aquí a Yanbu, s’ha acomiadat sumant el seu tercer triomf d’etapa. El jove pilot de la Garriga, als seus 20 anys, no ha pogut entrar en el pols pel Tuareg després dels seus problemes en la primera marató, però sens dubte s’ha fet notar i ha demostrat ser una de les estrelles emergents del ral·li raid.
KTM continua sent la marca més premiada del Ral·li Dakar després de conquerir el seu 21è Tuareg (18 entre el 2001 i el 2019 de manera consecutiva). És el segon títol consecutiu de la marca de Mattighofen després del de Daniel Sanders el 2025, que aquest any no ha pogut revalidar la corona després d’una greu caiguda. L’australià, amb fractura de clavícula, ha continuat lluitant fins al final, per acabar cinquè a 57 minuts.
Tosha Schareina ha pujat al podi per segon any seguit, tot i que si el 2025 va lluitar amb Sanders fins a l’últim dia pel Tuareg, aquesta vegada el valencià ha hagut de conformar-se amb la tercera posició, condicionat per algunes fallades de navegació i sense poder replicar el fortíssim ritme que han imprès a la carrera Brabec i Benavides.
