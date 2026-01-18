El Bàsquet Girona i el Joventut es veuen les cares en el derbi
Els de Moncho Fernádez visiten Badalona després de dues derrotes consecutives i es toparan amb un rival dur de rosegar que lluita per a ser cap de sèrie a la Copa
El Bàsquet Girona visita avui (12.30 h) el pavelló municipal d’esports de Badalona per disputar el derbi contra el Joventut, corresponent a la setzena i penúltima jornada abans de tancar la primera volta de l’ACB.
L’equip de Moncho Fernández arriba a la cita després de dues derrotes consecutives. Primer, davant el Surne Bilbao (89-93), en un partit que els gironins tenien controlat amb 10 punts d’avantatge a cinc minuts del final, i el del darrer cap de setmana contra el Baskonia (85-96). El conjunt gironí necessita retrobar el camí del triomf per no igualar la pitjor ratxa del curs, amb tres jornades consecutives sense guanyar, registrada a l’inici de la temporada. Tot i aquest moment, la preocupació per caure en places de descens encara queda lluny, ja que l’equip encara manté un marge de tres victòries sobre el San Pablo Burgos.
Pel que fa a l’estat de la plantilla, Moncho Fernández va explicar que Minaugas Susinskas i Nikola Maric han arrossegat petites molèsties físiques que els han portat a «no poder fer tots els entrenaments de la setmana», una situació similar a la de Pep Busquets, que pateix «problemes als bessons». Tot i això, el tècnic es va mostrar optimista i va afirmar que «espera que puguin arribar per al partit». Amb aquesta incertesa, el gallec va deixar oberta la participació d’aquests jugadors en el derbi, però va confirmar la baixa segura de Maxi Fjellerup, que continua amb la lesió que el manté allunyat de les pistes des de l’inici de la temporada, tot i que es confia que pugui tornar a ajudar l’equip «en poc temps».
Diferentes dinàmiques
El rival d’avui, el Joventut de Badalona, arriba al duel en una dinàmica totalment diferent. Els verds-i-negres estan quallant una gran temporada, amb un balanç de 10 victòries i 5 derrotes, i encadenen dos triomfs consecutius davant La Laguna Tenerife (78-67) i el San Pablo Burgos (95-98), resultats que els han permès assegurar matemàticament la classificació per a la Copa del Rei.
Per això, i conscient de la dificultat del repte, Moncho Fernández va advertir que el seu equip haurà de fer «moltes coses bé», ja que el Joventut «és un equip que ataca molt bé». A més, el tècnic gironí va elogiar la plantilla de la Penya i va destacar que compta amb «jugadors de molt nivell i amb experiència, com Ricky Rubio, Guillem Vives, Adam Hanga o Ante Tomic».
Amb el bitllet per a la Copa de València ja assegurat, els de Dani Miret tenen l’objectou en ment de guanyar per a ser caps de sèrie en el sorteig, però el tècnic tè clar els perills del conjunt gironí: «El Girona és un equip que té uns exteriors amb molt de talent i molt perillosos als quals els agrada jugar ràpid. Són un equip amb pivots amb molta mobilitat i molta intel·ligència, com Geben i Fernández. I Maric els està donant un nivell molt alt. Són un equip que en el joc ràpid que ens costa defensar, són molt perillosos» explicava.
Ara bé, per al duel, Miret tindrà el dubte fins a última hora de Ricky Rubio, que va patir una contusió al genoll en un xoc fortuït en l’últim partit a Burgos. En canvi, sí que hi serà Ludde Hakanson, recuperat d’una petita ruptura fibril·lar. També queda per decidir si aquest serà l’últim partit d’Henri Drell, ja que el seu contracte finalitza el dilluns i encara no s’ha comunicat cap novetat sobre el seu futur.
