El Bisbal aconsegueix la victòria en un final agònic a Benicarló (69-71)
Els d’Èric Surís arribaven al darrer quart amb 14 punts d’avantatge, però un parcial de 28-16 va estar a punt d’arremetre'ls el triomf
El Bisbal ha aconseguit una victòria de mèrit a la seva visita a Benicarló, però patint fins a l’últim segon. El partit, que semblava controlat després d’un primer temps brillant, ha acabat amb un final agònic després que els locals hagin estat a punt de capgirar la situació.
Els d’Èric Surís des del començament han sortit amb una gran intensitat i un parcial de 8-21 que els ha permès agafar un avantatge de + 13. Malgrat els intents de remuntada dels locals, el Bisbal ha sabut gestionar la seva renda arribant al darrer quart amb un màxim avantatge de 14 punts (41-55). Però ja diuen que no diguis blat si no és al sac i ben lligat, i la sorpresa ha estat a punt d’arribar. El Benicarló, gràcies en la millora ofensiva de l’equip ha estat a punt de protagonitzar una gran remuntada, ja que amb un parcial de 28-14, ha igualat el partit a només 1:20 per al final.
Amb la gran tensió i amb molt poc marge de maniobra, els bisbalencs, a través de l’encert d’Adebayo, quan faltaven 26 segons per al final, han aconseguit salvar els mobles. Aquest triomf acosta al Bisbal a dues victòries del Benicarló en la classificació, rival que té per sobre.
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»
- Veïns de Salt ja havien entrat una instància a l'Ajuntament queixant-se dels sorolls de l'autopista