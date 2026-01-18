Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bisbal aconsegueix la victòria en un final agònic a Benicarló (69-71)

Els d’Èric Surís arribaven al darrer quart amb 14 punts d’avantatge, però un parcial de 28-16 va estar a punt d’arremetre'ls el triomf

La celebració de l'equip a la pista del Benicarló.

Pau Cambronero

El Bisbal ha aconseguit una victòria de mèrit a la seva visita a Benicarló, però patint fins a l’últim segon. El partit, que semblava controlat després d’un primer temps brillant, ha acabat amb un final agònic després que els locals hagin estat a punt de capgirar la situació.

Els d’Èric Surís des del començament han sortit amb una gran intensitat i un parcial de 8-21 que els ha permès agafar un avantatge de + 13. Malgrat els intents de remuntada dels locals, el Bisbal ha sabut gestionar la seva renda arribant al darrer quart amb un màxim avantatge de 14 punts (41-55). Però ja diuen que no diguis blat si no és al sac i ben lligat, i la sorpresa ha estat a punt d’arribar. El Benicarló, gràcies en la millora ofensiva de l’equip ha estat a punt de protagonitzar una gran remuntada, ja que amb un parcial de 28-14, ha igualat el partit a només 1:20 per al final.

Amb la gran tensió i amb molt poc marge de maniobra, els bisbalencs, a través de l’encert d’Adebayo, quan faltaven 26 segons per al final, han aconseguit salvar els mobles. Aquest triomf acosta al Bisbal a dues victòries del Benicarló en la classificació, rival que té per sobre.

