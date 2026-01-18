En Directe
Joventut - Bàsquet Girona, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Joventut Badalona i el Bàsquet Girona que es juga al pavelló Olímpic de Badalona
1Q 0-0 Comença el partit a l'Olímpic de Badalona entre el Joventut i el Bàsquet Girona!
Moncho Fernández continua (una setmana més) sense poder comptar amb l'argentí Maxi Fjellerup. El balanç dels gironins és de 6 victòries i 9 derrotes. Millor el Joventut de Dani Miret, que ha guanyat 10 partits i n'ha perdut la meitat, 5.
Bon migdia de bàsquet! En uns minuts, el Bàsquet Girona jugarà a l'Olímpic de Badalona amb la intenció de trencar la inèrcia de les últimes jornades i maquillar un xic l'estadística que l'acompanya a domicili. Només ha guanyat un partit fora de Fontajau, el passat 2 de gener al Nou Congost de Manresa.
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»
- Veïns de Salt ja havien entrat una instància a l'Ajuntament queixant-se dels sorolls de l'autopista
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa