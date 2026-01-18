Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaBàsquet GironaTruetaagenda Girona
instagramlinkedin

En Directe

Joventut - Bàsquet Girona, en directe

Segueix en viu la narració del partit entre el Joventut Badalona i el Bàsquet Girona que es juga al pavelló Olímpic de Badalona

Els jugadors del Bàsquet Girona, en una imatge d'arxiu.

Els jugadors del Bàsquet Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Carles Rosell

Carles Rosell

Badalona / Girona
Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents