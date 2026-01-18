El GEiEG treu un triomf sobre la botzina en la seva visita a Granada (67-68)
La resiliència de les jugadores de Pau Fuster ha estat clau perquè l'equip remuntes un marcador advers al darrer quart i aconseguís una victòria vital per seguir a la part alta de la classificació
El GEiEG s'ha imposat aquest migdia al GMASB en un partit marcat per la resiliència de les jugadores dirigides per Pau Fuster, que ha estat la clau per superar l’adversitat en pista del conjunt granadí i culminar una remuntada agònica. Aquest triomf permet a les grupistes continuar en les posicions altes de la classificació, empatades al capdavant amb el Segle XXI i el Distrito Olímpico.
El duel ha començat molt equilibrat, amb un GEiEG que s'ha trobat amb més dificultats de les previstes davant d’un conjunt local que ocupa la penúltima posició. Tot i això, la reacció de les de Fuster no s'ha fet esperar i han aconseguit arribar al descans amb un lleuger avantatge de +2 (33-35). A la represa, però, les locals conscients de la necessitat de sumar per intentar sortir de la zona baixa, han sorprès el GEiEG amb un parcial de 18-12 que els situava amb un +4 abans d’afrontar el darrer quart.
Malgrat aquest cop, amb resiliència, l'encert de Jana Fernández (23 punts) i l'entrega col·lectiva per a no despenjar-se de la part alta de la taula ha acabat sent determinant per fer que el GEiEG acabés capgirant el marcador en un final ajustadíssim, per certificar una victòria que no s'ha decidit fins a l’últim segon.
