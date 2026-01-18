L’Olot tomba el líder (1-0) i el Girona B es frustra empatant (1-1)
Enri dona la victòria als de Roger Vidal davant el Poblenc i Shin fa el gol gironí contra l'Atlètic Balears
El Girona B ha sumat un punt important contra un rival d’entitat, l’Atlètic Balears, tercer classificat, però ha acabat frustrat sabent que l’empenta de la segona meitat bé hauria pogut transformar-se en victòria. Shin ha igualat el matx amb un cop de cap després d’un inici espès en què els visitants s’havien posat per davant. Amb la igualada, els de Quique Álvarez (sancionat, ha vist el partit des de la graderia) trenquen una dinàmica de tres derrotes.
No ha estat la millor primera part del Girona B, tot i acabar salvant-la amb un gol. El filial no ha gaudit de massa ocasions, la més clara per Papa, enviant als núvols un xut tot sol a la cantonada de l’àrea, després d’un refús i amb Rivas batut. Arango també havia superat el porter balear driblant-lo al lateral de l’àrea, però la defensa ja havia bloquejat la porteria. Amb més paciència, el conjunt de Luis Blanco ha avisat i, després d’uns minuts bolcat, Jofre ha aprofitat el rebuig d’una falta per connectar una centrada que Castell, en possible fora de joc, ha transformat en gol.
El cop no ha sacsejat prou el filial, encara inactiu i amb Salguero a punt de marcar en pròpia provant de rebutjar una pilota. Per sort, ha sortit tova, i Puig ha blocat bé. Ja a les acaballes, marcades per un arbitratge permissiu, Arango s'ha girat molt bé a la frontal però, quan carregava el xut, li han tret la possessió. El joc ha anat a parar als peus de Nil, que, obert a la banda, ha assistit Shin al segon pal per, també amb el cap, igualar el marcador. Si no ho feia ell, Arango, respirant-li al coll, també havia despistat la marca rival.
Els de Quique Álvarez han començat a trobar-se en la represa, on han estat clarament superiors, duent la iniciativa i tancant els balears. Tot just començar, Nil ha estat a punt d’aprofitar una badada de Rivas, i Papa, centrant a l’àrea petita, i Arango, esperant-la al punt de penal, no s'ha entès en un altre brot verd. Mentrestant, queia un xafec sobre els jugadors. Axel, acabat d’entrar, ha avisat el Girona B que l’empat no estava fet amb un xut creuat fregant el pal, i Shin ha fet el mateix obligant Rivas a anar a terra. Gibi encara n'ha tingut una, amunt, en uns minuts finals amb tots dos equips partits buscant un gol que no ha arribat.
L’Olot treu múscul
L’Olot ha firmat un exercici de caràcter per a tombar el líder de la lliga, el Poblenc, que visitava el Municipal. Els garrotxins s'han avançat al 18 amb Enri, atent, enviant a barraca una pilota morta dins l’àrea en un córner, i hab sabut aguantar el marcador fins al final. Sense renunciar a l’atac (Albert López, encara al primer temps i Martí Soler, al segon, han tingut arribada), els de Roger Vidal han aguantat la porteria a zero contra un equip que no perdia des del novembre i han sumat tres punts vitals per a sortir de la promoció de descens.
