El Peralada esgarrapa un puntàs al camp del líder (1-1)
Els xampanyers saben fer valdre una diana de l’internacional català amateur Llorenç Busquets al minut 3 i empaten a Badalona
Gerard Ullastre
El Peralada s’ha guanyat un puntàs d’or a base d’esforç, coordinació i treball defensiu en un dels camps més complicats de la lliga gràcies a una diana de Llorenç Busquets a l’inici de l'encontre.
El partit no podia començar millor pels xampanyers. Al minut 3 Busquets obria la llauna amb una rematada impossible per Azón. Fet el gol, tocava replegar-se a darrere reconeixent la superioritat tècnica del rival i treballar per a intentar fer valdre la diana de l’atacant internacional amb la selecció catalana amateur. Els visitants s’han adherit a un plantejament de joc poc vistós, però que a voltes és efectiu i han cedit l’esfèric al Badalona. El guió d’Àlex Marsal ha funcionat a la perfecció a la primera meitat. Malgrat el domini local, els xampanyers han pogut batre al porter escapulat al contracop en dues ocasions. Roma no ha sigut capaç de definir amb precisió una rematada bastant clara, i, pocs minuts després, Azón impediria que primer Rami, i després Busquets, clavessin la segona daga al que fins ara era el líder de la competició.
A la represa, els locals han fet una passa endavant, però la defensa del Peralada aguantava amb èxit les escomeses del Badalona. La dinàmica del partit ha estat la mateixa: replegar-se i mirar de matar el matx amb un contracop letal. Malauradament pels empordanesos, Marco ha trencat els esquemes del fortí defensiu i ha posat les taules al marcador. Els xampanyers s’han conformat amb el punt i s’han tancat dins l’àrea esperant per a poder clavar una fuetada final al contracop, però l’electrònic no es tornaria a moure, Quan faltaven pocs minuts pel final, Fàbregas ha hagut de salvar l’empat amb una intervenció excel·lent, aturant un xut de Larrossa en una de les accions més clares del partit pels locals.
