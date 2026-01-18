Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El SHUM planta cara al Reus, però cau per la mínima (3-2)

Tot i la reacció final, els tres gols de desventatge ha estat una escletxa difícil de remuntar

Imatge arxiu d'un partit del SHUM d'aquesta temporada. / CE Noia/Alba Pedrola

Pau Cambronero

El SHUM s’ha quedat a les portes d’aconseguir l’heroica a la pista del Reus. Tot i l’intent de reacció dels gironins, la renda de tres gols que han aconseguit els locals ha estat una diferència massa gran per poder treure un resultat positiu en la visita a terres tarragonines.

Els de Jordi Garcia han hagut de remar des de l’inici del duel després que el Reus hagi inaugurat el marcador en els primers cinc minuts de joc. Aquest primer cop, però, no ha fet variar el plantejament dels gironins, que han continuat buscant l’empat per tornar a entrar en el partit i competir de tu a tu contra els cinquens classificats de la categoria. Malgrat tot, el cop més dur ha arribat a 1:54 pel descans, quan el conjunt local, de nou per mitjà de Pol Martínez, ha aconseguit una diana que ha ampliat les distàncies entre els dos equips.

A la represa, el SHUM ha sortit amb la intenció de retallar diferències, però en només dos minuts de joc els locals han tornat a marcar i han engrandit una renda que ha complicat molt les opcions de puntuar. Tot i això, els de Garcia no han abaixat els braços i, quan restaven 11 minuts per al final, un penal assenyalat a favor dels de Maçanet i transformat per Roger Presas ha permès als visitants obrir el seu marcador. Amb temps encara per intentar l’heroica, el SHUM ha tret orgull i, només tres minuts més tard, ha anotat una nova diana que ha situat la diferència en la mínima amb més de vuit minuts per disputar. Malgrat l'intent de reacció final, el gol de l’empat no ha acabat arribant, això si l'equip ho ha intentat i ha plantar cara fins al final contra un rival de gran nivell com el Reus.

