Badosa recupera el somriure i guanya en l'estrena a Austràlia
La tenista de Begur supera sense problemes el debut a Melbourne vencent la kazakha Zarina Diyas (6-2 i 6-4)
Albert Briva
Paula Badosa ha tornat al lloc que la va veure renéixer fa tan sols un any. De les primeres semifinals de Grand Slam de la seva carrera a tornar a passar pel calvari de les lesions. Així va ser el 2025 d'una Badosa que vol tornar a deixar clar que això ja és passat a Austràlia.
La gironina va iniciar el camí en la present edició amb una convincent victòria davant la kazakha Tsarina Diyas (6-2 i 6-4) per posar rumb ja a la segona ronda, on es toparà amb la russa Selekhmeteva.
Malgrat el dur camí que li va oferir el sorteig del quadre, amb jugadores de la talla de Pegula en rondes molt matineres, el debut davant la número 290 del món es presentava com una gran oportunitat per poder agafar ritme i sensacions després de les derrotes tot just començar en els tornejos d'Adelaide i Brisbane.
No va desaprofitar aquesta oportunitat la gironina que malgrat tenir alguns entrebancs, sobretot amb el servei en el segon set, els va solucionar tot seguit d'allò més bé per a no donar el mínim símptoma d'una possible sorpresa.
Domini de principi a fi atacant constantment el feble servei de la seva rival, que poc va poder fer davant l'agressivitat d'una Paula que va trobar la seva millor versió al servei quan més ho va necessitar per tancar el partit.
Pas a pas
Cinc serveis directes i fregant el 80% de punts guanyats amb el primer servei van valer de sobres per tancar el partit en poc més d'hora i vint de joc.
Sens dubte, la millor notícia per a una Badosa que necessita retrobar-se amb la versió mostrada fa un any en aquestes mateixes pistes. Kessler i Pegula no van fallar pel seu mateix costat del quadre, com les possibles rivals en tercera ronda, encara que abans tocarà bregar amb una rival ja de major nivell en segona ronda.
Selekhmeteva va superar en un dur partit l'alemanya Seidel (6-3, 3-6 i 6-0) per citar-se amb la de Begur aquest dimecres. Pas a pas i partit a partit per a una Paula Badosa que va donar la millor notícia possible en el seu debut.
Victòria i somriure d'orella a orella per a la primera raqueta del tenis femení espanyol.
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- Els Mossos de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació
- Juanjo Requena: «El president del Girona em va venir a fitxar al menjador de casa»
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Nou conflicte laboral a Torraspapel: la plantilla d’una subcontractada porta la seva empresa als tribunals
- Joventut Badalona-Bàsquet Girona (71-74): Una gran alegria enmig del caos
- Detecten un 'increment sostingut d'avaries recurrents' a les portes automàtiques del Mercat del Lleó de Girona