L'Olot revoluciona l'atac amb el fitxatge de Nuha Marong
L'heroi de l'ascens del Llagostera a Segona el 2014 es converteix en el segon reforç d'aquest mercat d'hivern per a l'equip de Roger Vidal
L'Olot ha sorprès aquest matí amb el fitxatge de Nuha Marong, que es converteix en el segon reforç d'aquest mercat d'hivern per a l'equip de Roger Vidal després d'anunciar l'extrem Pau Salvans la setmana passada. El davanter blanenc, de 32 anys, s'ha incorporat al club garrotxí procedent de l'Atlético Paso, conjunt canari de Tercera RFEF, i avui mateix ja ha pogut entrenar amb l'equip.
"Em sento molt feliç de poder defensar els colors d'un club històric com l'Olot, tinc moltes ganes de començar a jugar i aportar la meva experiència i treball al servei de l'equip. Ajudaré en tot el que pugui", ha assegurat un Marong que també té passat al Racing de Santander, Atlètic Balears, Castelló, Llagostera o Lloret. Nascut a Santa Coloma de Farners, veí de Blanes i de pares gambians, la seva carrera ha estat marcada pel gol que va fer pujar el Llagostera a Segona Divisió l'any 2014, tot i que no es va poder fer un lloc a la categoria de plata fins a la temporada 2019-20 amb el Racing de Santander perquè després d’aquella diana va continuar creixent a Segona B amb equips com el Sant Andreu, on hi va jugar cedit, o el filial de l’Osasuna.
Amb la incorporació de Nuha Marong, l'Olot suma un altre registre a l'atac on també hi ha Marc Mas, Rubén Enri, Ivan Breñé i Andreu Guiu. El blanenc destaca per ser un "punta potent, lluitador i corpulent".
