El turc Ege Talay ocupa el buit que ha deixat Laia Palau al cos tècnic de l'Spar Girona

L'entrenador, que va coincidir amb Roberto Íñiguez al Mersin, és el nou assistent del primer equip

Ege Talay, nou tècnic assistent de l'Spar Girona.

Ege Talay, nou tècnic assistent de l'Spar Girona. / Spar Girona

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

L'Spar Girona ha anunciat aquesta tarda la incorporació d'Ege Talay com a nou entrenador assistent del primer equip. El tècnic turc, que havia coincidit amb Roberto Íñiguez en l'etapa al Mersin turc, ocupa el buit que ha deixat Laia Palau al cos tècnic del conjunt gironí a causa d'uns problemes físics i ja forma part de la dinàmica de treball del dia a dia.

"Després d'uns dies buscant les millors opcions per substituir Laia Palau dins de l'staff, hem decidit que l'Ege ens ajudarà fins a final de temporada. És un bon coneixedor del bàsquet europeu, ha treballat amb en Roberto i de ben segur que ens ajudarà i complementarà el nostre staff", ha valorat el director esportiu Pere Puig.

Ege Talay arriba a Fontajau després d'haver format part aquesta temporada del cos tècnic del Galatasaray turc. El 2023 va treballar colze a colze amb Íñiguez al Mersin, per la qual cosa hi ha un coneixement previ entre els dos tècnics que facilita la integració del turc a l'Spar Girona.

