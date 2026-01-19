Vínicius se'n cansa: "No jugaré on no m’estimen"
El brasiler, desbordat pels xiulets del Bernabéu, ha ordenat als seus agents buscar una sortida per anar-se’n del Madrid
Fermín de la Calle
Durant la tarda més destemprada de la història recent del Reial Madrid, la grada del Santiago Bernabéu va assenyalar Vinícius Júnior com el gran culpable del que passa a l’equip, al costat de Florentino. En el moment en què es va anomenar el brasiler al presentar l’alineació es van registrar 83 decibels, el soroll més gran dels titulars blancs, superant l’esbroncada dedicada a Jude Bellingham, que el precedia i que també va ser molt castigat per la grada madridista.
Vinícius no entenia que se l’assenyalés tant per l’eliminació a Albacete, quan va ser un dels dos pesos pesants que es va pujar a l’avió i va trepitjar la gespa del Carlos Belmonte. Ni Thibaut Courtois, ni Kylian Mbappé, ni Jude Bellingham, ni Rodrygo es van empassar el gripau de l’esdevingut en Copa. El brasiler, més enllà de la seva mala actuació, reivindica que no es va esborrar del cartell com ho van fer d’altres. I les paraules d’Álvaro Arbeloa, que després va haver de matisar per negar que hi va haver jugadors que es van negar a viatjar, ho deixaven clar: "Vinícius ha volgut ser aquí i jugar tots els minuts per ajudar l’equip".
Precisament això és el que argumenta el futbolista, "jo sí que vaig voler ser allà", deixant clar que d’altres no ho van voler. I el que fa més mal a Vinícius és que el madridisme carregui contra ell. Quan va acabar el partit davant el Llevant, en què va jugar els 90 minuts, el brasiler va abandonar el camp corrent cap al vestidor i sense saludar ningú. El de Sao Gonçalo és un futbolista emocional. I no entén que fent campió de la Champions el Madrid, ara sigui assenyalat per l’afició com el culpable.
A Vini no l’ajuda el fet que la seva renovació sigui una prioritat de Florentino. Mentre el president apostava pel jugador brasiler, desautoritzant fins i tot Xabi Alonso, el jugador ha elevat les exigències per a la seva renovació perquè considera que el club està sent desagraït perquè no li ofereix l’estatus que s’ha guanyat amb les seves actuacions en el camp en aquestes temporades.
Vinícius està desencisat amb el madridisme perquè creu que ha fet molt pel Madrid. Però el seu desafiament a Xabi després de ser substituït davant el Barça al Bernabéu, i el seu posterior comunicat demanant perdó a tots menys al tècnic, l’han marcat.
Defensa d’Arbeloa
Álvaro Arbeloa va defensar Vinícius a la sala de premsa: "No li xiulen de manera majoritària. Respecto moltíssim el públic del Bernabéu, és una de les raons per què aquest club és tan gran. Vull veure la versió de Vinicius que vam veure davant el partit amb el Barça. Ens ha donat diverses Champions, ha tirat del carro sent un nen, el buscarem per donar-li moltes pilotes i gaudi per fer feliços els aficionats". Fins i tot la defensa que ha fet Arbeloa del brasiler ha sigut entesa pel jugador com un retret, ja que elogia la seva actuació a la Supercopa, però obvia el seu viatge a Albacete.
L’esdevingut davant el Llevant ja ha tingut conseqüències. Segons ha pogut contrastar El Periódico de Catalunya, Vinícius ha advertit al seu entorn que vol sortir del Reial Madrid. "No vull jugar en un lloc on no em volen", ha assenyalat el madridista, dolgut pel viscut en el Bernabéu aquest dissabte.
