Bàsquet Girona: "Campions" de Catalunya de l'ACB
Quatre dels set triomfs que acumula el Bàsquet Girona a l’ACB han sigut contra els altres equips catalans, Barça, Lleida, Manresa i Joventut
Si l’equip de Moncho guanya a Saragossa firmarà la millor primera volta
Quatre de les set victòries que acumula el Bàsquet Girona a l’ACB d’aquesta temporada han estat contra els altres quatre representants catalans de la categoria, Barça, Lleida, Manresa i Joventut. L’equip de Moncho Fernández, per tant, tancarà la primera volta com el millor equip del país si només es computen, acceptant el joc, els duels entre aquests cinc equips. L’últim triomf de diumenge a Badalona contra el Joventut, on no s’hi guanyava des del 2005 en plena era Akasvayu (82-90), certifica el domini gironí i aquesta espècie de títol honorífic de «campions» de Catalunya.
El Girona ha tombat el Barça (96-78) i el Lleida (103-86) i ha sigut capaç de vèncer a Manresa (95-97, amb la cistella salvadora de Geben sobre la botzina) i Badalona (71-74). Sumaria quatre triomfs per cap derrota. Per darrere hi hauria Barça i Joventut, amb un balanç de 2-2. Els blaugranes han perdut contra els gironins i el Lleida (86-91), i s’han imposat al Manresa (62-89) i a la Penya (90-80); l’equip de Badalona, per la seva banda, ha caigut contra Girona (71-74) i Barça (90-80) i s’ha desfet del Lleida (82-68) i del Manresa (83-79). En el rànquing, els equips de Gerard Encuentra i Diego Ocampo serien els últims classificats, amb un únic triomf (el Manresa contra el Lleida, i els del Segrià davant del Barça) i tres derrotes.
Aquesta situació simbòlica representa tot un canvi de tendència perquè tradicionalment, i sobretot a fora de casa, al Bàsquet Girona li ha costat sumar des que va ascendir a l’ACB el 2022. Els triomfs de Manresa i Badalona a domicili són els primers d’aquesta nova era, mentre que al Barça ja se l’havia derrotat a Fontajau el curs passat, igual com al Lleida (dos partits). Els altres tres triomfs que duu l’equip de Moncho Fernández han sigut contra Gran Canària, Granada i Breogán, tots, a Fontajau.
La millor primera volta
La lliga Endesa tancarà el proper cap de setmana la primera volta i el Bàsquet Girona té l’oportunitat de firmar la millor de la seva història. Per aconseguir-ho, caldrà guanyar dissabte a Saragossa (18h), cosa que permetria tancar aquest primer tram de campionat amb un balanç mai vist de vuit triomfs per nou derrotes.
A dia d’avui, la millor posició de l’equip al final de la primera volta és un tretzè lloc. L’ha assolit en dues ocasions; la temporada 2022-23, amb Aíto, i la 2023-24, amb Salva Camps. El balanç va ser aleshores de set victòries i deu derrotes. Ara el Girona és dotzè i té l’ocasió d’escalar posicions i millorar el seu balanç si surt amb la victòria del Príncipe Felipe, cosa que també l’aproparia a l’objectiu primordial de la permanència (ara la diferència amb el Burgos, el primer que baixaria, és de quatre triomfs). El Madrid (14-2) ja té garantit el títol honorífic de campió d’hivern.
Madrid, València, Barça, UCAM Múrcia, Joventut, Unicaja i Baskonia, per la seva banda, ja tenen bitllet assegurat per a la Copa. El darrer se’l jugaran el cap de setmana Tenerife i Bilbao.
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- Els Mossos de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Juanjo Requena: «El president del Girona em va venir a fitxar al menjador de casa»
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners