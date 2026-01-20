La situació blaugrana
La caiguda a Anoeta no tapa la tornada del millor Lamine
Va ensopegar incomprensiblement el Barça contra la Reial, a la qual va sotmetre amb joc però no amb gols. Lamine en va donar un a Rashford.
L’estrella blaugrana suma 12 assistències (9 a la Lliga) i 10 gols aquesta campanya
Marcos López
Fins i tot en la derrota d’Anoeta es va entreveure la figura majestuosa de Lamine Yamal, que va emetre senyals que ha tornat. Després d’una arrencada de curs irregular, castigat per una pubàlgia, el jove ha recuperat el fil del seu joc màgic. Sí, fins i tot amb una ensopegada que col·loca el Madrid d’Arbeloa a un punt es va veure el millor Lamine, al qual li van sobrar uns mil·límetres de la bota per evitar el fora de joc que va detectar el VAR per invalidar el seu gol en la primera part, el tercer anul·lat als blaugrana (m. 26).
"Si he tingut un flashback amb Lewandowski? És el mateix àrbitre del VAR de la temporada passada?", va preguntar Flick sabent ja la resposta quan recordava l’1-0 de la temporada anterior. "Bé, bona feina", va afegir l’alemany en un perfecte castellà.
El primer gol va ser invalidat perquè la màquina dirigida per Del Cerro Grande des de la ciutat esportiva de Las Rozas, còmodament instal·lat a la sala VOR, va observar falta prèvia d’Olmo en el xut de Fermín (m. 8). I el segon, després d’una delicada assistència de Lamine Yamal, tampoc va valer perquè De Jong es trobava en posició antireglamentària (m. 20).
Ni així va deixar la jove estrella blaugrana de regatejar amb èxit sense importar-li el lateral esquerrà que li posin per davant perquè tots perdien aquesta batalla individual. Primer va ser Sergio Gómez; després Ayen. Ells es van emportar el partit després de viure a la primera fila d’Anoeta la diabòlica (i estèril) nit de Lamine Yamal, que va tornar a casa turmentat per aquest final a una ratxa d’11 victòries consecutives.
Lamine va estar en tot. Per sobre dels dos defenses que tenia davant. Li van anul·lar un gol primer; després, un penal (m. 45+4 ) perquè es trobava en fora de joc i va deixar una sorprenent estadística (11 regats bons de 15 de realitzats, una veritable bogeria amb un percentatge del 73% d’encert). Ningú, a les cinc grans lligues d’Europa ha arribat a aquests nivells. Només Lamine.
Però a mesura que passaven els minuts topava amb la frustració. Veia que el Barça era ineficaç a l’àrea de Remiro i feble a la de Joan Garcia. Tot i així, l’extrem va servir una deliciosa assistència a Rashford perquè cabotegés l’1-1. A Anoeta va viure la maledicció dels pals. Fins a cinc rematades va escopir la fusta. Va acabar trasbalsat i esgotat, perquè l’extrem ha encadenat 20 partits jugant, una cosa inimaginable quan va començar la temporada amb tant problema físic. I ha completat el 93% dels minuts possibles. No són, no obstant, aquests números de fiabilitat el que més delata el retorn de Lamine sinó la imatge que projecta al camp: ja suma 12 assistències, 9 a la Lliga, inclosa la que li va regalar a Rashford, i 10 gols aquesta temporada.
Acord per Ter Stgen
El capità del Barça s’acosta a Girona després que ahir el club blaugrana i el blanc-i-vermell segellessin un acord verbal perquè Ter Stegen jugui cedit a Montilivi fins a final de temporada, la millor fórmula per al porter alemany de tornar a ser titular i posar-se a punt per jugar amb Alemanya el pròxim Mundial.
