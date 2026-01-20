La reacció de Mbappé en perdre la Supercopa d'Espanya contra el Barça analitzada pel coach Carlos Marcos
La frustració de Kylian va ser molt visible
Xavi Espinosa
Una actitud poc comuna va ser la que va tenir Kylian Mbappé del Reial Madrid en rebre la medalla després de perdre la Supercopa d'Espanya contra el FC Barcelona.
Mbappé es va endur els seus companys del lloc, impedint que es fes el passadís als campions. Les càmeres de la retransmissió van captar el francès mostrant la seva indignació mentre deia alguna cosa als seus companys i s'allunyava del terreny de joc. A més, també es va veure com Asencio sí que es disposava a fer el passadís, davant la incredulitat del '10' del Madrid, que li va demanar que no ho fes.
Sempre va presumir de ser respectat
Carlos Marcos, psicòleg i 'coach' esportiu, va analitzar el llenguatge gestual del davanter francès, a qui considera que no va mostrar prou intel·ligència social. "El fet de saber estar", en la derrota, és una competència psicològica clau en l'esport d'elit. Inclou regulació emocional, responsabilitat, respecte, lideratge i capacitat d'aprenentatge després del fracàs”, va començar dient Carlos Marcos.
"Kylian Mbappé... va sorprendre! Sempre ha presumit d'aquesta gestió emocional després de les derrotes importants: saludar els rivals, evitar provocacions... Vaig pensar en aquesta intel·ligència social i esportiva, entenent que el rol de l'esportista d'elit va més enllà del resultat"
El davanter francès va ser captat en plenes càmeres amb una cara d'insatisfacció. Mbappé estava molt calent, molt dolgut per perdre una altra final amb el Reial Madrid.
"Però què passa després d'una derrota o una victòria? Les emocions es desborden de manera irracional. Uns cantaven des de la victòria una cosa que no em semblava justificable. I Mbappé? Des d'aquesta frustració de guanyador i al no poder jugar com hauria de ser després de la seva lesió, va fer un gest que es recordarà durant molt de temps", va comentar Carlos.
"Encara que la frustració és visible (gestos seriosos, silenci, mirada baixa), voler que els seus se n'anessin al vestidor sense realitzar aquest passadís clàssic és un mal gest. No és el millor per a un jugador que sempre va presumir de ser respectat i respectable davant els altres. Malament per a Mbappé i, sí, sempre recordaré a don Andrés!", va concloure, parlant del comportament exemplar que sempre va tenir el 8 del Barça.
