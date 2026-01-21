Disciplina amenaça de tancar l'estadi de l'Espanyol després dels incidents del derbi contra el Girona
El club periquito pagarà una multa, però esquiva la clausura immediata del RCDE Stadium després del llançament d’ampolles al porter del Girona, Paulo Gazzaniga
Sergio R. Viñas
El Comitè de Disciplina de la RFEF ha decidit multar l’Espanyol i advertir-lo amb el tancament del seu estadi pels incidents viscuts divendres passat en el derbi contra el Girona. L’organisme sanciona com «una alteració de l’ordre del partit de caràcter greu» el llançament d’ampolles en el descompte del partit, una de les quals va impactar en el porter visitant, Paulo Gazzaniga.
L’acta arbitral del partit, l’element d’anàlisi de Disciplina, va recollir així els fets: «En el minut 94, després de la consecució del segon gol del Girona, es van produir llançaments d’ampolles sense tap, amb líquid al seu interior, per part d’aficionats de l’equip local, i una va arribar a impactar a l’esquena del porter visitant sense causar dany aparent. Per aquesta raó es va activar la fase 1 del protocol de llançaments sense que ocorreguessin més incidents».
El club periquito esquiva el risc de tancament parcial o total del RCDE Stadium, però sap que viu durant la resta de la temporada amb una targeta groga. És a dir, si es torna a viure una situació similar, Disciplina procedirà, conforme al seu reglament, a imposar la clausura de l’estadi de Cornellà-el Prat.
Multa de fins a 6.000 euros
La resolució de Disciplina no especifica la quantia de la multa, però el reglament recull que serà d’un màxim de 6.000 euros. De la mateixa manera, s’especifica que una reincidència en la temporada en curs suposarà «la clausura del seu terreny de joc durant un a dos partits». L’Espanyol pot recórrer aquesta sanció davant el Comitè d’Apel·lació de la RFEF i, en última instància, davant el Tribunal Administratiu de l’Esport.
L’Espanyol continua vivint a la corda fluixa per culpa de l’actitud d’alguns dels seus seguidors. El setembre del 2024 va rebre una sanció equivalent pel llançament d’un got que va impactar en l’àrbitre Quintero González en la visita del Vila-real i va viure tota la temporada sota amenaça de tancament. De fet, va vorejar el tancament en un Espanyol-Betis, quan es va viure un llançament d’encenedors, sense que cap impactés en els protagonistes del partit.
El derbi de la invasió
El maig del 2023, la invasió de camp després d’un derbi en el qual el Barça va conquerir la Lliga va provocar que el club fos sancionat amb jugar a porta tancada el seu primer partit de la temporada 2023-24, a Segona Divisió. Al passar tots aquests incidents en temporades diferents, el codi disciplinari no els considera acumulatius en matèria sancionadora.
En paral·lel, LaLiga va incloure aquests incidents a l’informe que remet cada jornada a Antiviolència: «En el minut 94 de partit, un grup d’aficionats locals, ubicats al Gol Prat, van realitzar múltiples llançaments d’objectes dirigits al porter visitant, que va respondre amb gestos evidents cap a la grada. Davant aquesta situació, l’àrbitre va sol·licitar l’activació del protocol corresponent i, en aquell mateix moment, es va produir un nou llançament que en aquesta ocasió va impactar en la part posterior del clatell del jugador visitant Gazzaniga. Aquest últim incident va ser igualment reflectit a l’acta arbitral».
- La llevantada en directe: Preocupació a Girona per la crescuda de l'Onyar
- Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
- L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
- La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
- Les imatges de l'Onyar i el Ter plens d'aigua