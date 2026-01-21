Fontajau obre la segona volta amb abonaments de mitja temporada
El Bàsquet Girona llança una campanya amb preus assequibles per reforçar l’equip masculí i femení en un tram clau del curs
Fontajau enceta la segona meitat de la temporada amb una nova oportunitat per viure el bàsquet de primer nivell. El Bàsquet Girona ha posat en marxa la campanya d’abonaments de mitja temporada amb l’objectiu d’omplir el pavelló i convertir-lo en un factor determinant en un moment decisiu del curs, tant en l’àmbit estatal com europeu.
A les portes de tancar la primera volta de l’equip masculí a l’ACB, el club fa una crida a l’afició perquè se sumi al projecte i ajudi a fer de Fontajau una autèntica caldera. La segona volta promet emocions fortes, amb visites destacades com les del Real Madrid, València Basket, Unicaja o Joventut de Badalona, entre d’altres.
L’abonament masculí inclou l’accés als vuit partits que es disputaran a Fontajau durant la segona volta de la competició. Els preus són assequibles i adaptats a totes les zones del pavelló, amb tarifes que van dels 50 als 175 euros.
Pel que fa a l’equip femení, l’SPAR Girona, la campanya d’abonaments de mitja temporada ja està activa, amb preus que oscil·len entre els 60 i els 80 euros. L’abonament permet assistir a tots els partits que l’equip jugui a Fontajau, incloent-hi el duel davant el Flammes Carolo Basket, corresponent a la penúltima jornada de la segona ronda de l’Eurolliga al pavelló gironí, un partit clau per al futur europeu de l’equip.
En l’àmbit de la Lliga Femenina, encara han de passar per Fontajau equips com Zaragoza, Jairis o Estudiantes. A més, el nombre de partits inclosos en l’abonament es podria ampliar en funció dels enfrontaments que es disputin tant al play-off de la Lliga Femenina com al play-in de l’Eurolliga.
Els abonaments de mitja temporada es poden tramitar en línia a través del web del club o de manera presencial a les oficines del Bàsquet Girona, dins l’horari habitual d’atenció al públic.
