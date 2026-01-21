El Girona B, pendent de sortides per a reforçar-se
El filial ja ha mogut peces a l’eix de la defensa amb el retorn d’Oriol Comas
La temporada passada el mercat d’hivern va servir per a donar un impuls al Girona B amb l’arribada de dues peces que van tenir importància: d’una banda, el migcentre Lass, ja convertit en un habitual del primer equip i, de l’altra, com a cedit, un Trilla que va aportar refresc al darrere. Aquest gener, fins al moment, el filial s’ha mogut amb un canvi de peces a l’eix de la defensa: s’ha acomiadat un Adri Miranda que no ha acabat de quallar (nou partits disputats, quatre com a titular, i mai amb continuïtat) i ja juga amb el Tudelano per a donar la benvinguda a un noi de la casa que havia deixat el club tot just l’estiu passat, el cassanenc Oriol Comas, que ja fou titular en la derrota amb el Poblenc i no va estar disponible en l’empat amb l’Atlètic Balears.
El tècnic Quique Álvarez valora que la temporada a Segona Federació «serà dura fins al final, perquè tothom s’hi juga molt, hi ha molta igualtat i és molt difícil sumar». Justament per això, i encara més tractant-se d’una plantilla que sovint queda minvada per a cobrir les necessitats del primer equip, l’entrenador espera «a veure si podem fer alguna cosa» els dies que queden de mercat. Entén que, perquè això fos possible, «primer hauria d’haver-hi alguna sortida... és un mercat difícil». Ara bé, «si pot venir gent per ajudar l’equip, bé, i si no, els que som estem preparats per a lluitar-ho tot», assegura.
El migcentre, poc poblat
Si hi ha una posició concreta on Albert Síria i Àlex Granell ben segur que treballen és la de migcentre. «Tenim problemes per alguna lesió i perquè Lass està més al primer equip que aquí», afirma Álvarez, que compta amb el guineà, Gibi (també habitual de Míchel) i Raúl en aquesta posició. També hi han actuat Sarasa, més ofensiu, o Ferran i Biel, defenses de bon peu, així com, ja molt residuals, Aimar Garcia, Miguel Ángel Sánchez (fill de Míchel) o el juvenil Zakarya.
A l’espera de veure si Ricard Artero pot complementar el filial en la seva recuperació, la zona del migcamp és la de més necessitat en aquest mercat. Álvarez, igualment, també menciona «l’atac» com a sector que es podria reforçar abans no acabi el mes.
