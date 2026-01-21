"M'agradaria molt dur Girona a la Final Six, seria tancar un cercle"
Roberto Íñiguez vol que l'equip "competeixi" demà a la pista de l'Schio (20h) i espera recuperar Coulibaly el cap de setmana o en el següent partit d'Eurolliga contra Carolo
L'Spar Girona afronta demà a la pista de l'Schio (20h) el primer dels tres partits que el poden dur a una fita històrica: la disputa de la Final Six de l'Eurolliga. Les gironines tornaran a tenir la baixa de Mariam Coulibaly, encara recuperant-se de la fissura a l'os cuboide amb afectació al lligament del peu esquerre que es va fer fa un parell de setmanes contra el Joventut. Ara bé, hi ha bones notícies: "la idea és recuperar-la pel cap de setmana contra el Gran Canària o ja en la següent jornada d'Eurolliga, dimecres que ve a Fontajau davant del Carolo, "que serà un duel molt important i clau, que pot decidir moltes coses en funció dels altres resultats", ha assegurat el tècnic Roberto Íñiguez. Sense el gran referent interior de l'equip la victòria, que seria pràcticament decisiva, és més complicada, però el preparador pensa que el vestidor "hi ha de creure" i, sobretot, "competir".
L'Uni depèn d'ell per acabar segon de grup i obtenir bitllet directe per a Saragossa (el Galatasaray, ara líder en solitari, sembla que mantindrà aquesta condició). L'equip gironí suma a Europa un balanç de 7-2 en nou jornades i és probable que amb un triomf més en faci prou per segellar un objectiu històric. Per a això Íñiguez ha confessat avui que "dur Girona a la fase final seria tancar un cercle personal i professional. I tornar al Girona el que potser li vaig prendre amb el Perfumerías Avenida dues vegades (en referència als quarts de final de la màxima competició de fa algunes temporades, on per dos cops les de Salamanca, amb el basc d'entrenador, van eliminar l'Uni)". Segons Roberto Íñiguez "seria la meva desena fase final i seria una emoció diferent. M'agradaria molt aconseguir-ho. No hi estic obsessionat, però un èxit així ens trauria tensió de cara a lliga i Copa".
En aquest sentit, l'entrenador considera que "el pròxim partit a casa contra el Carolo pot ser molt decisiu, guanyant ens pot fer entrar segons. La foto general de l'Eurolliga és molt bona, a veure si tenim el premi gros". Ha continuat la seva anàlisi explicant que "sabíem que tots els rivals collarien per baix, però tenim aquesta opció a casa contra el Carolo, on som forts, i a més amb la possibilitat de recuperar Coulibaly". Pel partit de demà a Itàlia, contra un rival amb cinc triomfs que ha de guanyar "tant sí com no", a Roberto Íñiguez "no m'importa tant el resultat, com competir sense Mariam, sortir pensant que hem lluitat i que anem pel següent partit a casa, perquè igual pot ser suficient. I si no, jugarem el play off i allà també es pot aconseguir el bitllet per a la Final Six".
Les claus del partit
Les claus del partit de demà "seran similars a les del partit d'anada a Girona, hem de jugar molt disciplinades, controlar les seves tiradores, el rebot defensiu, i intentar fer el millor atac posible... si fas mals tirs i pèrdues, elles a casa et castiguen molt perquè és una pista molt complicada. Elles són un equip molt poderós que ha de guanyar tant sí com no". Íñiguez ha insistit que l'Spar Girona haurà de tenir "les idees clares, i continuar adaptant-nos bé a la baixa de Coulibaly. Hem de treure els recursos que tenim sense ella, creure-hi i fer el treball amb molta disciplina i que Schio no tingui punts fàcils. A veure on ens porta això". També ha ressaltat que "l'important és competir bé sense Coulibaly, en altres partits han faltat altres jugadores".
Finalment, ha parlat el tècnic sobre l'arribada d'Ege Talay al cos tècnic després de la sortida de Laia Palau a finals de l'any passat. "Ens faltava una persona que ens ajudés, era molt volum de feina per a en Jordi (Sargatal) i per a mi, dur tot l'scouting. Ens pot ajudar molt. Sense Laia també anàvem justos de temps per a l'autoanàlisi, per pensar què podem fer individualment per a les jugadores, veure els nostres partits i treure temps per veure on està la millora de l'equip. Ege té experiència amb mi al Mersin, ho va fer bé i és una bona persona i molt treballador".
