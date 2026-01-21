Spar Girona: a tres partits d’un èxit sense precedents
L’equip de Roberto Íñiguez necessita un o dos triomfs més en els partits que resten d’Eurolliga per complir el somni de disputar la Final Six de Saragossa
L’Spar Girona és a tres partits (Schio, Carolo i Galatasaray) de firmar el seu millor èxit a Europa: classificar-se per a la Final Six de l’Eurolliga que es jugarà a Saragossa entre el 15 i el 19 d’abril. L’equip de Roberto Íñiguez va ser líder de grup en la primera lligueta (5-1) i ara ocupa el segon lloc, en la següent fase, després de caure en la darrera jornada a Fontajau contra el Galatasaray, líder en solitari. Les gironines mantenen intactes totes les possibilitats de classificació directa, però per aconseguir-ho els caldran un o dos triomfs més.
L’Uni juga demà a la pista de l’Schio, a qui va derrotar a Girona i a qui treu dos triomfs d’avantatge. La victòria seria pràcticament definitiva i l’èxit quedaria assegurat matemàticament l’altra setmana si es tombés un Carolo que ja no té cap opció a Fontajau. El darrer partit a Turquia podria ser intranscendent. La igualtat és màxima, però l’Spar té l’avantatge de sumar ja set victòries i tenir l’average guanyat a Bourges (6) i Praga (5), pendent del que passi demà a Itàlia.
Els dos primers classificats dels dos grups d’Eurolliga que resten passen directament a la Final Six. El tercer i el quart disputen una eliminatòria creuant-se amb els rivals de l’altre grup per determinar quins altres dos equips prendran part a la fase final de Saragossa. El gran objectiu de les gironines, després d’haver firmat fins ara una competició gairebé perfecta, és poder mantenir aquest segon lloc. Els altres partits poden ser aliats, en aquest sentit, perquè Schio, a banda de jugar amb el Girona, encara ho haurà de fer contra un Praga sense marge d’error i un Bourges que també és a la lluita. A més les txeques i les franceses tenen pendent un partit amb el Galatasaray, líder indiscutible. Roberto Íñiguez ja va advertir la setmana passada que la necessitat de Praga pot ser positiva per a l’Spar Girona.
Tants enfrontaments directes encara pendents fan que sigui complicat predir què necessita l’equip gironí per fer realitat un objectiu que, a principi de temporada, amb prou feines hauria pogut somiar. El que és clar és que amb dues victòries l’Uni serà a la Final Six i s’haurà de veure si una més seria també suficient. Com a mínim, una altra victòria gairebé garanteix jugar el play-off, tot i que això complicaria les opcions perquè potser caldria jugar-s’ho tot amb algun dels transatlàntics de l’altre grup com el Saragossa, el València, el Landes o el Venècia. Llevat del Fenerbahçe, líder destacat, aquests quatre equips s’hauran de repartir els llocs i un quedarà directament eliminat.
Fins ara els millors resultats de l’Spar Girona a Europa han sigut les dues semifinals perdudes d’Eurocup contra Montpeller (2018/19) i Besiktas (2023/24), i els quarts de final d’Eurolliga contra Perfumerías Avenida que tampoc es van poder superar. En un parell de setmanes sortirem de dubtes i de si l’Uni ha batut un nou rècord tombant un altre mur.
