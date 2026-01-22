El Barça remunta i sotmet l’Athletic amb una jugadora menys
El conjunt de Pere Romeu va aixecar el partit, després del gol de Nevado des dels onze metres, amb els gols d’Ona, Paredes i Pajor. Dissabte jugarà la final davant el Reial Madrid.
Laia Bonals
El pentacampió es va plantar en una final més. El Barça es va imposar davant l’Athletic Club (3-1) i es tornarà a trobar amb el Reial Madrid a la finalíssima de dissabte. Amb seguretat i eficàcia, el Barça va tenir experiència davant un equip que s’estrenava en la competició i no va perdre els nervis després de la injusta expulsió de Kika.
Tot va començar amb el guió previst, fins que Mapi León i Maite Zubieta es van trobar a l’interior de l’àrea. La defensa blaugrana va xocar amb la biscaïna i aquesta va caure. De facto, la col·legiada va assenyalar penal i, després de revisar-ho al VAR, va mantenir la decisió. Nerea Nevado va ajustar la pilota al pal esquerre de Cata Coll, que, tot i encertar la direcció de la pilota, tan sols la va poder fregar.
Anar darrere al marcador és inusual per al Barça, però no per això es va inquietar. I va aparèixer Ona Batlle per remeiar la situació. Va recollir la pilota des de la frontal on va aixecar l’esfèric i es va marcar una paràbola per passar per sobre d’Olatz Santana. Va somriure Ona, amb aquest gest murri que la caracteritza. Sabia que el seu gol tornava a encaminar l’eliminatòria, que a partir de llavors al Barça ja no se li escaparia.
Irene Paredes va sumar enters amb una rematada consistent després d’aprofitar una pilota que va sortir rebutjada després d’un cop de cap de Clàudia Pina i el va enviar, aquest cop sí, al fons de la xarxa. Aixecava el puny amb ràbia, gairebé ho tenia. Tot anava de cara per a l’equip de Romeu, fins que la col·legiada va prendre el paper de protagonista per caprici. Elisabeth Calvo va veure en el xoc entre Kika i Landaluze dins de l’àrea excés de força de la blaugrana. Totes dues van xocar, però la portuguesa va impactar amb el colze a la cara de la futbolista de l’Athletic. La col·legiada va veure la repetició al VAR durant gairebé dos minuts i va acabar decidint que havia d’expulsar Kika. Una decisió inversemblant i que va deixar el Barça amb una menys.
En el segon temps, el ritme va baixar. El Barça no faria esforços de més sense Kika i l’Athletic s’hi va resignar. Ewa Pajor va sumar el tercer al compte de les blaugrana després d’aliar-se amb Ona Batlle dins de l’àrea. La de Vilassar va conduir la pilota i va habilitar la davantera, que l’esperava ben centrada per tan sols empènyer la pilota dins de la xarxa.
El pentacampió es va plantar en una final més. Les blaugrana, favorites i amb arguments per ser-ho, es tornaran a veure les cares amb el seu arxienemic (o això vol representar el Reial Madrid). Dissabte es jugarà el primer títol de la temporada en un duel carregat de tensió.
