Noves proves
El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
El president del Barça va negar en la seva declaració haver subscrit cap acord
Laporta nega haver firmat algun contracte amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
Germán González
En la seva declaració de divendres davant el Jutjat d’Instrucció número 22 de Barcelona el president del Barça Joan Laporta va negar haver firmat cap acord amb la dona que l’acusa d’estafar-li uns 100.000 euros a l’invertir-los en les societats, Core Store, ubicada a Barcelona, i CSSB Limited, establerta a Hong Kong, per a projectes empresarials relacionats amb el Reus Deportiu i una acadèmia de futbol a la Xina. Laporta va dir que no havia firmat cap document i que no coneixia personalment la inversora
No obstant, l’advocat de la querellant, Pepe Oriola, ha presentat al jutjat un contracte firmat per Joan Laporta amb CSSB en el qual es compren més de mil accions de la companyia per valor de més de 50.000 dòlars. Fonts judicials han explicat a el Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, que aquest document ha sigut acceptat i s’ha incorporat a la causa.
La investigació se centra a saber si Laporta presumptament va utilitzar la seva «credibilitat professional i empresarial» per aconseguir «captar» inversors per a aquestes dues societats. Juntament amb ell està acusat en la causa judicial Joan Oliver, exdirector de TV3, del Barça i expropietari del CF Reus Deportiu, la firma del qual també apareix en aquest document aportat.
Al document, tant Laporta com Oliver consten com a representants de CSSB. En la seva declaració el president del Barça va dir que no tenia res a veure amb aquesta societat i que era d’Oliver. Laporta sí que va admetre haver estat vinculat fins al 2019 a Core Store, que és la màxima accionista de CSSB. Davant la jutge, Laporta va admetre que Core Store està sent investigada per l’Agència Tributària.
A més de Laporta i Oliver en aquest procediment també estan investigats el vicepresident del Barça Rafael Yuste i l’economista i exdirectiu del club blaugrana Xavier Sala i Martín. El jutjat té previst citar-los a declarar de nou en els pròxims dies.
Dos projectes sota sospita
La querella investiga el paper dels quatre directius en una presumpta estafa agreujada, quantificada en uns 100.000 euros, a través d’aquestes dues societats. La inversora en va recuperar únicament una part i per això va portar davant els tribunals les persones amb qui havia acordat finançar els projectes.
El 2016 la querellant que a mitjans del 2016 «va tenir coneixement de dues oportunitats d’inversió, vinculades entre si i que presentaven condicions atractives». Una era per executar un pla estratègic per promoure l’ascens esportiu del Reus a Segona Divisió A a través de la societat Core Store, amb una «rendibilitat elevada (un 6% anual), i permetre així la recuperació íntegra del capital invertit i, fins i tot, contemplant la possibilitat de rescat anticipat en un termini breu».
El projecte tenia «com a principals persones involucrades figures àmpliament reconegudes i prestigioses en l’àmbit esportiu i empresarial», a Laporta, en aquell moment expresident del Barça, Yuste, Sala i Martín i Oliver. Laporta figurava a finals del 2016, juntament amb Oliver, com a administradors solidaris de Core Store, segons la documentació de dipòsit de comptes entregada al Registre Mercantil. En la memòria dels comptes anuals de l’exercici del 2013 d’aquesta empresa figuren tots els imputats.
La segona «oportunitat» d’inversió s’articulava a través de la societat CSSB Limited, amb seu a Hong Kong i representada per Joan Oliver com a conseller delegat. Aquesta iniciativa consistia en la creació a la Xina d’una acadèmia de formació futbolística inspirada en el model de La Masia del FC Barcelona, com a plataforma per a l’intercanvi de futbolistes entre el CF Reus i el club de futbol xinès Beijing Institute of Technology (BIT FC).
La querella remarca que «l’atractiu de la inversió residia precisament en la reputació pública i professional d’aquests intervinents, que apareixien com a impulsors i garants dels projectes, extrem que reforçava la confiança» de la perjudicada en la veracitat i viabilitat de la inversió proposada, així com de la possibilitat de rescatar en qualsevol moment la inversió i recuperar els diners amb una gran rendibilitat».
Per això l’afectada «va acceptar participar en les inversions ofertes per Core Store, S.L. i CSSB Limited, i va ser clau per a la seva decisió la presentació directa dels noms i càrrecs de les esmentades persones involucrades com a responsables últims dels projectes». La dona va entregar 50.000 euros a Core Store, en un contracte en el qual Joan Oliver va actuar com a administrador, com a préstec a cinc anys amb interessos anuals del 6%. D’altra banda, va invertir 54.000 dòlars (42.420 euros al canvi actual) a la societat CSSB Limited l’agost del 2016 per a la segona inversió.
De les quantitats aportades únicament ha pogut recuperar uns 35.000 euros de la primera inversió. La firma de Laporta apareix en un contracte de la segona, tal com ja consta en el procediment judicial.
Subscriu-te per seguir llegint