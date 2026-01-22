Les eleccions a la presidència del Barça, el 15 de març
És el primer dia hàbil marcat pels Estatuts del club blaugrana
Ferran Correas
La junta directiva del Barça, amb el president Joan Laporta al capdavant, s’ha reunit aquest dijous a les oficines del club. Els directius tenien punts importants per tractar. Un d’ells, decidir la data de les eleccions a la presidència del club. Segons els Estatuts, s’han de celebrar entre el 15 de març i el 15 de juny d’aquest 2026.
Doncs bé, la junta del Barça, després d’un debat intern, ha decidit que els comicis tinguin lloc el 15 de març. És a dir, el primer dia que permeten els Estatuts. En un principi s’apostava perquè fossin el dia 22, una setmana més tard, coincidint amb el partit entre l’equip de Hansi Flick i el Rayo Vallecano a l’Spotify Camp Nou, ja que els Estatuts recomanen que es facin en dia de partit per fomentar la participació. El diumenge dia 15, el Barça també podria jugar al recinte de Les Corts. S’enfronta aquell cap de setmana al Sevilla com a local i si el partit es juga el dia 14 o el 15 dependrà de si els de Flick juguen la tornada dels vuitens de final de la Champions el dimarts o el dimecres. La votació se celebraria just entre l’eliminatòria de vuitens, evitant-se Laporta algun ensurt en cas d’eliminació europea.
Un cop la votació ha quedat fixada per al dia 15 de març, Laporta i els directius que es presentin a la reelecció hauran de dimitir al voltant del 8 de febrer per complir amb el calendari electoral. Abans, es podria celebrar una Assemblea Extraordinària per aprovar un nou contracte amb un nou patrocinador per a la samarreta del primer equip, així com per aprovar la renovació que es va signar del contracte amb Spotify.
L’actual junta directiva té previst que un terç de la mateixa continuï governant el club mentre duri el procés electoral, amb l’actual vicepresident esportiu, Rafa Yuste, com a president en funcions. D’aquesta manera, no caldrà una junta gestora. Els directius que es quedin i vulguin tornar a formar part de la junta hauran de ser ratificats per l’Assemblea de Compromisaris.
