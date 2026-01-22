Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Spar Girona es classificarà per a la Final Six si guanya avui a Schio

La inesperada derrota del Bourges ahir contra el Carolo deixa les gironines a un pas d'un èxit històric

En cas de derrota el bitllet es podria assegurar la setmana que ve a Fontajau contra les franceses

Jocyte en una acció del partit d'anada amb Schio a Fontajau (81-72)

Jocyte en una acció del partit d'anada amb Schio a Fontajau (81-72) / David Aparicio / David Aparicio

Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

L'Spar Girona pot aconseguir aquesta nit a Schio un altre èxit històric per afegir a la col·lecció dels seus vint anys d'història: la classificació per a la Final Six de l'Eurolliga que es jugarà a Saragossa el mes d'abril. Per segellar-ho ha de guanyar el partit contra les italianes (20h), que no serà fàcil, tenint en compte que l'Uni té la baixa de Coulibaly i que les locals, amb dos triomfs menys a la classificació, s'hi juguen la vida. En tot cas les noies de Roberto Íñiguez es troben més a prop que mai d'un objectiu segurament impensable a principi de temporada i en cas de derrota avui, el podran segellar la setmana que ve a Fontajau contra el Carolo, cuer del grup.

Derrota del Bourges

La situació a l'Eurolliga va canviar dimecres a la nit quan Bourges va certificar una inesperada derrota davant del Carolo (65-59). D'aquesta manera segueix amb sis triomfs, un menys que l'Spar Girona, que passi el que passi aquesta nit a Itàlia seguirà segon amb una victòria més. Schio i Praga, que visita el potent Galatasaray, sumen cinc triomfs. Si les gironines guanyen arribaran a vuit, amb la qual cosa, a falta de dues jornades per acabar aquesta fase, seran inabastables per a l'Schio i només les podrien atrapar el Bourges i el Praga, si ho guanyessin tot, amb qui s'hi té l'average guanyat. A més a més, encara hi ha pendent un Schio-Bourges i un Bourges-Galatasaray.

Roberto Íñiguez ja va advertir ahir que una victòria més, en funció dels resultats, podria ser suficient per dur l'Spar Girona a la seva primera fase final europea. I això abans de saber que Bourges cauria davant del Carolo. En tot cas avui la fita és complicada per la baixa de Coulibaly, la gran referent interior i una de les líders de l'equip, a qui el tècnic preveu recuperar el cap de setmana contra el Gran Canària o dimecres que ve a casa contra el Carolo, en un duel determinant.

