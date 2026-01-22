L'Spar Girona es classificarà per a la Final Six si guanya avui a Schio
La inesperada derrota del Bourges ahir contra el Carolo deixa les gironines a un pas d'un èxit històric
En cas de derrota el bitllet es podria assegurar la setmana que ve a Fontajau contra les franceses
L'Spar Girona pot aconseguir aquesta nit a Schio un altre èxit històric per afegir a la col·lecció dels seus vint anys d'història: la classificació per a la Final Six de l'Eurolliga que es jugarà a Saragossa el mes d'abril. Per segellar-ho ha de guanyar el partit contra les italianes (20h), que no serà fàcil, tenint en compte que l'Uni té la baixa de Coulibaly i que les locals, amb dos triomfs menys a la classificació, s'hi juguen la vida. En tot cas les noies de Roberto Íñiguez es troben més a prop que mai d'un objectiu segurament impensable a principi de temporada i en cas de derrota avui, el podran segellar la setmana que ve a Fontajau contra el Carolo, cuer del grup.
Derrota del Bourges
La situació a l'Eurolliga va canviar dimecres a la nit quan Bourges va certificar una inesperada derrota davant del Carolo (65-59). D'aquesta manera segueix amb sis triomfs, un menys que l'Spar Girona, que passi el que passi aquesta nit a Itàlia seguirà segon amb una victòria més. Schio i Praga, que visita el potent Galatasaray, sumen cinc triomfs. Si les gironines guanyen arribaran a vuit, amb la qual cosa, a falta de dues jornades per acabar aquesta fase, seran inabastables per a l'Schio i només les podrien atrapar el Bourges i el Praga, si ho guanyessin tot, amb qui s'hi té l'average guanyat. A més a més, encara hi ha pendent un Schio-Bourges i un Bourges-Galatasaray.
Roberto Íñiguez ja va advertir ahir que una victòria més, en funció dels resultats, podria ser suficient per dur l'Spar Girona a la seva primera fase final europea. I això abans de saber que Bourges cauria davant del Carolo. En tot cas avui la fita és complicada per la baixa de Coulibaly, la gran referent interior i una de les líders de l'equip, a qui el tècnic preveu recuperar el cap de setmana contra el Gran Canària o dimecres que ve a casa contra el Carolo, en un duel determinant.
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments
- Un tren impacta amb una roca entre Blanes i Maçanet i perd un eix sense causar ferits