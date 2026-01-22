L'Spar Girona perd la primera oportunitat d'assegurar la Final Six (85-74)
Les gironines també cedeixen l'average en el darrer segon amb un bàsquet de Shepard (31 punts) imparable dins la zona sense Coulibaly
L'Uni, que es manté segon, en pot fer prou guanyant dimecres que ve el Carolo a Fontajau en funció dels altres resultats
S'ha escapat aquesta nit la primera bala, inesperada fins que dimecres el Bourges va caure contra tot pronòstic amb el Carolo, per la derrota davant l’Schio (85-74), però l’Spar Girona continua amb totes les opcions de fer història i plantar-se a la Final Six de l’Eurolliga. El premi depenia de guanyar a Itàlia i Shepard, els problemes amb el rebot i la baixa de Coulibaly han sigut massa contratemps. Però l'Uni en pot fer prou amb un triomf més, i el pot aconseguir, i l’ha d’aconseguir, dimecres que ve a Fontajau davant del Carolo, ja amb la pivot de Mali reintegrada al grup després de la lesió. Aquest vespre, la baixa de l'exjugadora del Joventut ha tornat a ser un hàndicap massa gran contra un rival potent tant per dins com per fora. Això sí, l’objectiu que plantejava Roberto Íñiguez en la prèvia, competir, creure-hi, s'ha complert, malgrat que sobre la botzina el 31è punt de Shepard ha fet perdre també l'average a les gironines.
L'equip gironí ha resistit bé durant la primera part. Després d'una sortida fulgurant (6-13) amb Guerrero fent el pas endavant que reclama des de fa dies el tècnic a les seves jugadores, l'Schio ha capgirat el partit i ha tancat el primer quart dominant de tres (23-20). Shepard ja era imparable, rebia massa fàcil i ningú la podia aturar dins la pintura. Però l'Spar sobrevivia. Al segon quart un triple de Conde disparava l'avantatge per a les locals (33-25) i la situació podia fer tremolar les cames visitants, cosa que no ha passat. Tot i la clara diferència en el rebot (les gironines només n'havien capturat un d'ofensiu en tota la primera part, i l'estrip de Shepard, l'Uni ha marxat al descans només cinc punts a sota (45-40), amb Quevedo de referent i, un partit més, i ja en van uns quants, Jocyte desapareguda.
Un triple de Quevedo ha tornat a posar l'equip gironí per davant en l'inici del tercer parcial (45-46) després de molts minuts per sota. Ha sigut un miratge perquè el mal balanç defensiu visitant i els errors en atac han tornat a penalitzar l'Spar Girona. El 21è punt de Shepard donava sis punts de marge a l'Schio (56-50) i després d'una pèrdua de Jocyte la diferència ja era de vuit (58-50). Quedava encara molt partit al davant i es vivien moments delicats.
L'average en joc
A Girona l'equip d'Íñiguez havia guanyat de 9 (81-72) i en aquesta Eurolliga tot compta. Si guanyar era impossible, salvar l'average ja era una mitja victòria, tal com està el panorama en aquest grup. Un 2+1 de Verona posava el 63-53 que obligava el tècnic de l'Uni a aturar el partit per no prendre més mal. Per acabar-ho d'adobar, els àrbitres no han validat un triple de Bibby sobre la botzina, i sí que n'ha entrat un altre de María Conde. S'ha acabat aquest parcial dotze avall (70-58), encara amb deu minuts per disputar.
L'Spar ho ha intentat fins el final. En això, mai no falla. Però María Conde i Shepard han seguit fent molt mal en l'atac local, i l'Uni, massa precipitat en moments importants, ha estat negat en el triple i no ha trobat la manera de rebaixar la distància de dotze-deu punts que han aconseguit de botí les locals. Bibby ha fet el 83-74 ja entrats al darrer minut, que igualava l'average. Carter ha perdut la pilota a 3 segons del final quan les visitants tenien un atac per salvar l'average perdent per menys de nou punts. L'Schio, en canvi, no ha fallat. Pilota a Shepard, bàsquet, derrota d'onze punts (85-74) i diferència perduda, encara que tampoc cal fer-s'hi mala sang. Des de ja s'ha de fer una crida a omplir Fontajau dimecres que ve contra el Carolo perquè el triomf pot valer una fita històrica. L'Uni segueix segon amb set triomfs i té per darrere Schio, Bourges i Praga, que ha guanyat al Galatasaray, amb sis. Però encara hi ha duels pendents entre els perseguidors (Praga-Schio, Bourges-Schio) i en funció dels resultats amb una única victòria més se'n pot fer prou. Caldrà, això sí, que Schio perdi un dels dos partits que té.
