Avaria localitzada a Fontajau: un cable en mal estat provocava l'error als marcadors
Després d'una repassada exhaustiva a la instal·lació es confia que a partir d'ara no hi haurà més problemes tècnics
Fontajau torna a tenir bàsquet aquesta tarda amb la disputa del partit de la lliga U22 entre el Bàsquet Girona i el Bilbao (18.30h). Serà el primer test competitiu que passaran els marcadors del pavelló des de l'avaria del dimecres de la setmana passada que va obligar a retardar l'inici del partit d'Eurolliga entre l'Spar Girona i el Galatasaray gairebé una hora. Segons ha pogut saber Diari de Girona, el problema, que ja havia afectat també d'altres partits aquesta temporada, ja s'hauria localitzat. Després d'un treball exhaustiu per analitzar tota la instal·lació elèctrica, s'hauria trobat un cable en mal estat, aixafat, com a responsable dels continus maldecaps.
Els problemes s'havien agreujat les últimes setmanes i abans de retardar l'inici del partit europeu de l'Uni, ja havien aturat un parell de vegades el Girona-Baskonia de l'ACB, en aquell cas, perquè el rellotge de temps quedava clavat. També es va haver de retardar l'inici d'un duel dels U22 i el dia del Girona-Breogán una fallada elèctrica (però això és una altra història) va frenar el partit durant uns vint minuts.
Després de la darrera avaria l'Ajuntament havia promès una repassada "exhaustiva" a la instal·lació per trobar els motius dels problemes tècnics als videomarcadors, cosa que sembla que s'ha pogut resoldre. La primera prova de foc serà aquesta tarda, i continuarà dimecres que ve amb l'Spar Girona-Carolo d'Eurolliga, i el Girona-Burgos de l'ACB. El partit d'Eurolliga es va poder acabar jugant amb els antics marcadors de fons del pavelló i col·locant als laterals de la pista cubs de 24 segons provisionals perquè els de sobre les cistelles tampoc anaven bé.
Subscriu-te per seguir llegint
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència