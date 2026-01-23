Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga EndesaBàsquet Girona - Recoletas Salud San Pablo Burgos, del dissabte 31 de gener a les 21h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 28 de gener abans de les 12 hores), dijous 29 de gener els guanyadors sortiran publicats al diari.

