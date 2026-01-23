Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Femenina Endesa, Spar Girona - Ingeniería Ambiental Cab Estepona, del diumenge 1 de febrer a les 18h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 28 de gener abans de les 12 hores), dijous 29 de gener els guanyadors sortiran publicats al diari.

