Vildoza no va jugar contra el Joventut per decisió tècnica
Moncho Fernández creu que el Bàsquet Girona haurà de mantenir el nivell defensiu mostrat contra la Penya per tenir opcions demà a Saragossa (18h)
El Bàsquet Girona tanca demà a Saragossa (18h) la primera volta de l'ACB amb l'al·licient de sumar la vuitena victòria, cosa que equivaldria a firmar el millor primer tram de temporada de la curta història del club a la màxima categoria (fins ara el rècord són set). Segons ha explicat Moncho Fernández "hem treballat amb normalitat, amb alguns jugadors com Juan Fernández i Maric amb molèsties, però esperem que puguin arribar al partit de demà". La bona notícia en l'aspecte físic és que Fjellerup, que aquest curs només ha pogut jugar contra el Gran Canària, "ja ha fet alguna part dels entrenaments amb els companys i espero que en els dies vinents o setmanes pugui tornar a l'equip i treballar amb normalitat". No està al 100%, però les sensacions són bones "i està ben encaminat per tornar".
Aquesta segona sortida consecutiva arriba després de la victòria de prestigi de diumenge a Badalona (71-74), en un duel que es va perdre Pepe Vildoza. Hi havia el dubte de si havia estat per motius tècnics o per alguna lesió, i avui Moncho ha resolt la incògnita: "com sabeu la plantilla té dotze jugadors, tretze amb Maxi, i unes vegades juguen uns, i unes vegades uns altres. No hi havia cap problema físic". El beneficiat per aquesta situació va ser Guillem Ferrando, que fins ara havia comptat poc, i que va tenir una notable participació davant la Penya. "Ell sempre ha estat així, no va ser cap novetat pels entrenadors el partit que va fer a Badalona. Ens ajuda molt en el dia a dia, no sempre juga, però és important i suposo que estarà content", ha indicat el preparador.
Sobre el partit de Saragossa ha dit que "són un bon equip, molt potent a casa seva. Haurem d'estar molt seriosos en defensa perquè són un rival molt ràpid en els primers segons de la possessió. També és un equip molt potent en el rebot ofensiu i nosaltres necessitem el rebot per poder córrer i fer el nostre joc. La clau serà aturar aquests punts forts del Saragossa". En aquest sentit, ha elogiat el nivell defensiu mostrat a Badalona: "si podem mantenir aquest nivell per descomptat que tindrem més possibilitats de guanyar partits en aquesta lliga tan exigent".
Preguntat per què significaria tancar la primera volta amb vuit triomfs ha dit que "no voldrà dir res, per davant tindrem una segona volta molt complicada i exigent. Estarem molt contents però res més. Nosaltres sempre pensem en el dia a dia, en el present". El següent partit del Bàsquet Girona serà a Fontajau el dissabte 31 de gener contra el Burgos (21h).
