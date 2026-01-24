El Bordils s'endú un derbi on s'exhibeixen els porters (27-24)
Els bordilencs encadenen la seva dotzena victòria consecutiva i el Sarrià perd la imbatibilitat
El Bordils obté el triomf en un derbi competit fins a l’últim minut i encadena la seva dotzena victòria consecutiva (27-24). D’altra banda, el Sarrià perd la imbatibilitat que tenia aquest començament d’any i veu com els bordilencs li tornen la victòria que els sarrianencs havien atresorat a la primera volta.
L’encontre ha començat de manera frenètica. Un gol pels locals ràpidament remuntat pel Sarrià, i, a partir d’aquí, intervals a favor de tots dos conjunts. Els 11 primers minuts han estat fulgurants, amb un 5-6 en el marcador. Tanmateix, amb el mateix temps - 11 minuts més tard -, només van anotar 2 gols més cada equip, fent un parcial de 2-2 fins al minut 22. A partir d’aquí el matx ha agafat una dinàmica molt més conservadora i ha avançat amb els 2 conjunts mirant d’aprofitar els seus atacs. Al descans, 13-11. Els locals s’han estavellat 2 vegades amb els pals de la porteria sarrianenca, però la bèstia negra ha estat el seu porter que ha fet 5 aturades magnífiques, les mateixes que el porter del Bordils, que ha impedit que els sarrianencs s’apropessin al marcador.
A la represa i aprofitant una exclusió en els darrers segons del primer temps del Bordils, el Sarrià ha tornat a agafar el comandament en el marcador (13-14), però, recuperats els efectius, els locals també han acabat recuperant el domini en l’electrònic, i han ampliat les diferències (20-17). El Sarrià cada vegada ho tenia més difícil, i més veient com el porter local s’erigia com el millor jugador del seu equip amb 4 aturades de molt de mèrit. El 24-27 final, permet als bordilencs mantenir les seves aspiracions a la part alta de la taula i deixa als sarrianencs sense la imbatibilitat que atresoraven aquest 2026. En tot cas els dos equips van oferir 60 minuts d’handbol de gran qualitat i les aficions d’ambdós costats així ho van reconèixer.
