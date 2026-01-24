Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Saragossa - Bàsquet Girona, en directe

Segueix en viu la narració del partit entre el Saragossa i el Bàsquet Girona que es juga al pavelló Príncipe Felipe

Els jugadors del Bàsquet Girona, en una imatge d'arxiu.

Els jugadors del Bàsquet Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Redacció

Redacció

Saragossa / Girona
