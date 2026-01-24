En Directe
Saragossa - Bàsquet Girona, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Saragossa i el Bàsquet Girona que es juga al pavelló Príncipe Felipe
Els àrbitres que dirigiran el partit d'avui a Saragossa són Carlos Cortés, Alfonso Olivares i Roberto Lucas.
Bona tarda! El Bàsquet Girona arriba aquesta tarda a l'equador de la lliga amb la visita al Casademont Saragossa al pavelló Príncipe Felipe (18:00 h). L'equip de Moncho Fernández busca el vuitè triomf del curs per aconseguir la millor primera volta del club gironí a l'ACB.
