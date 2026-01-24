El madridisme qüestiona Florentino Pérez
Per primera vegada en 20 anys, els socis i aficionats del Bernabéu van cridar contra el president del Madrid, a qui se li acumulen els problemes mentre busca una sortida econòmica amb la venda del 5% del club
Fermín de la Calle
El dilluns 12 de gener, a les 18.11 hores, els futbolistes de la primera plantilla del Reial Madrid es van assabentar, com la resta del madridisme i la majoria dels periodistes que encara viatjaven de tornada de Jidda a Madrid, de l’acomiadament de Xabi Alonso. L’entrenador, que havia signat un contracte per tres temporades, havia arribat al club a finals de maig de l’any passat procedent del Bayer Leverkusen, al qual els blancs van pagar una clàusula per alliberar el tècnic que vorejava els vuit milions d’euros.
Aquella tarda, José Ángel Sánchez, director general del Reial Madrid i principal artífex del fitxatge de Xabi, va informar el tècnic que Florentino Pérez havia pres la decisió de mantenir-lo en el càrrec malgrat la derrota en la final de la Supercopa davant el Barcelona (3-2). No obstant, la parcel·la de preparació física passava a quedar a les ordres d’Antonio Pintus. El tècnic basc s’hi va negar i aleshores es va prendre la decisió d’acomiadar Alonso i el seu staff tècnic. Tot just 24 hores després, el Reial Madrid, amb Álvaro Arbeloa a la banqueta, era eliminat de la Copa del Rei al caure al Carlos Belmonte d’Albacete per 3-2 davant l’equip local.
El cost de les obres de l’estadi i la prohibició de fer concerts llasten l’entitat
El dissabte 17 de gener, a les 14.05 hores, el Santiago Bernabéu es va girar cap la llotja, va treure els mocadors i va entonar majoritàriament el càntic: "¡Florentino, dimissió!", a més d’assenyalar Vinícius, la renovació del qual és una prioritat per al president. Aquesta insolència no s’havia produït mai durant la presidència de Pérez. El pròxim 1 de juliol es compliran 20 anys sense eleccions en el Madrid. Les últimes les va guanyar el primer de juliol del 2006 Ramón Calderón, després de la fugida de Florentino, amb Juan Palacios, Juan Villar Mir, Lorenzo Sanz i Arturo Baldasano com a candidats alternatius. Quan Florentino va tornar, l’1 de juny del 2009, va ser l’únic candidat. I així des d’aleshores durant les últimes cinc eleccions. Pérez va endurir els requisits per presentar-s’hi, augmentant l’antiguitat com a soci de 10 a 20 anys i, sobretot, va exigir aportar un aval bancari del 15% del pressupost del club avalat amb el patrimoni personal. L’últim pressupost del Reial Madrid ascendeix a 1.248 milions, fet que exigeix aportar un aval de 187,2 milions.
La Superlliga
No obstant, les queixes del madridisme a Pérez tenen més a veure amb les últimes apostes estratègiques del president. Començant pel fiasco de la Superlliga, que li ha suposat l’animadversió de la UEFA i el seu president, Aleksander Ceferin. Florentino s’ha quedat sol en aquesta lluita quimèrica en la qual els clubs anglesos van baixar immediatament del vaixell i el Barcelona ha sigut l’últim a despenjar-se’n. Pérez i Laghrari van ajudar Joan Laporta a reflotar un Barça ruïnós intermediant amb fons d’inversió i entitats financeres, però, ara que el culer s’ha desentès de la Superlliga, li ha declarat la guerra amb el cas Negreira. El novembre del 2024, Florentino va advertir als socis: "El Barça i el Madrid s’han d’ajudar, ho dic amb total sinceritat". Discurs que va canviar radicalment un any després en la mateixa cita: "No és normal que el Barcelona hagi pagat al vicepresident dels àrbitres més de vuit milions d’euros durant almenys 17 anys. Sigui quin sigui el motiu. Al vicepresident de la cúpula arbitral que, com tothom sap, tenia funcions clau en el sistema arbitral. Un període de gairebé 20 anys que coincideix, a més, casualment, amb els millors resultats esportius del Barcelona al nostre país".
Al naufragi de la Superlliga s’hi sumen els problemes amb la remodelació de l’estadi. El sobrecost de l’obra ha elevat la factura dels 575 milions inicials als 1.347 que figuren en l’últim balanç. Però a aquest sobrecost s’hi afegeix un altre problema greu, la impossibilitat de celebrar concerts i explotar l’estadi en esdeveniments externs pels problemes generats pel soroll ambiental. A més, la jutge Mónica Aguirre de la Cuesta, que és la titular del Jutjat d’Instrucció núm. 53 de Madrid, que instrueix la causa contra el Madrid pels concerts del Bernabéu, ha decidit asseure el club al banc dels acusats per un possible delicte mediambiental.
Tot i així, hi ha una cosa que preocupa més els socis madridistes: la reforma estatuària que Florentino planeja per fer una reestructuració accionarial i permetre l’entrada d’inversors estrangers. Pérez busca una palanca que injectaria més de mil milions, amb una aportació del 10% del capital del club a través de dos inversors, que arriben amb Anas Laghrari, que comprarien el 5%. Els noms que sonen són Sixth Street i Bernard Arnault. El primer és un fons d’inversió nord-americà que el maig del 2022 va signar una aliança estratègica amb el Reial Madrid, injectant 360 milions per l’explotació de nous negocis a l’estadi durant 20 anys. El segon és l’amo de LVMH (Louis Vuitton), marca que ja és patrocinadora oficial del club. La família Arnault és, des del novembre del 2024, propietària del París FC. Per això els socis del Madrid estan preocupats per l’arribada d’inversors estrangers al club i pels plans de futur d’un Florentino que als seus 78 anys treballa per deixar-ho tot ben lligat quan se’n vagi.
