Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodaliesnevadessala de concerts GironaAsprillaagenda GironaValentino Rossi
instagramlinkedin

Un mal tercer quart condemna el GEiEG davant el Segle XXI (53-64)

Les gironines van darrere des del primer període i veuen com les barcelonines desfen l'empat al capdavant de la classificació

Alba Coma (GEiEG Pacisa); amb Shaila Nde (Segle XXI), ha anotat vint punts

Alba Coma (GEiEG Pacisa); amb Shaila Nde (Segle XXI), ha anotat vint punts / Marc Martí Font

Jaume Massana

Girona

Amb un duel a tres al capdamunt de la classificació, dos dels equips capdavanters es veien les cares al Pavelló Lluís Bachs de Sant Narcís. Per al GEiEG Pacisa, la visita del Segle XXI significava separar-se del conjunt barceloní en cas d’aconseguir la victòria i optar a la possibilitat de ser líders en solitari si l’equip madrileny Distrito Olímpico, l’altra peça del trident, no era capaç d’endur-se el triomf davant de l’Andratx a casa, cuer de la competició. Per desgràcia, les locals no van estar a l'altura de les de Barcelona, que es mantenen a la part alta de la taula.

El primer quart es va convertir en un intercanvi de cops on cap conjunt s’animava a desenganxar-se del marcador. El primer triple de l’encontre arribava al 3:50 quan la visitant Maria Carbó posava el 9-11 a l’electrònic i tornava l’avantatge a les barcelonines. Un final de quart poc encertat per part de les de Pau Fuster situaven l’11-19 amb un parcial de 2-11.

S’atansava al marcador el GEiEG als primers minuts del segon quart situant el 15-19, però sis punts consecutius de Shaila Nde tornaven a desenganxar al Segle XXI del marcador, 15-25 quan faltaven 5:33. A contracorrent, però sense deixar de creure-hi, les locals ho provaven de totes les maneres i un parell de 2+1 consecutius de Mar Carbó i Marina Melero atansaven a les locals (25-27). Nde donava aire a les visitants amb un altre 2+1 quan faltaven 32 segons per arribar a la mitja part (27-32). S’arribava amb un 29-32.

A la represa, l’encert en els atacs d’ambdós conjunts es feia protagonista als primers minuts, però mantenint sempre al Segle XXI al davant, que concedia, però mantenia les distàncies amb un 2 de 4 en triples que situaven el 35-42 al 5:43. Les de Pau Fuster anaven a remolc i cada vegada que s’acostaven, les visitants no perdonaven, acabant el tercer quart amb poca precisió i una gran defensa de les barcelonines, que s’allunyaven a l’electrònic (40-53).

Notícies relacionades

No va ser gens permissiu el Segle XXI en el darrer quart. El guió no va canviar. Els apropaments locals eren contrarestats amb cistelles visitants que impedien somiar amb la remuntada. Es va assolir a quatre minuts pel final el màxim avantatge (47-63) en tot l’encontre, distància irreparable per un GEiEG que esgotava les seves últimes forces en maquillar el resultat amb Alba Coma (20 punts= com a protagonista de la darrera empenta i tancant el partit amb un 53-64 final. Les de Pau Fuster es queden per darrere del Segle XXI i del Distrito Olimpico, que s’ha endut el duel davant l’Andratx (75-55).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents