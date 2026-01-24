Arriba una nova edició del derbi Bordils-Sarrià
Els bordilencs són segons en la classificació i acumulen onze triomfs consecutius; els sarrianencs són sisens i estan invictes aquest 2026
El pavelló Blanc-i-Verd s’omplirà per a una nova edició d’un Bordils-Sarrià de Primera Nacional que es presenta apassionant (19.30 hores). Els locals són segons a la taula, a un punt del líder, i encadenen una ratxa d’onze victòries consecutives; els visitants són sisens, a sis punts dels bordilencs, i han guanyat els dos partits del 2026. «Aquest duel es comença a jugar a l’agost, quan surt el calendari. És una setmana especial i tothom n’està pendent, al poble, segur que a Sarrià també passa. La gent et diu, ‘ei, toca derbi, a guanyar eh’. I per si de cas, els has de dir que si perdem no s’acaba el món», diu, rient, Gerard Farrarons, l’entrenador del Bordils.
«Estem en una gran dinàmica, però al Sarrià li tenim un respecte immens. És un tros d’equip, i això no ho descobreixo jo, és que és així. Juguen bé, tenen un sistema molt treballat, corren un munt, i a part, hi ha la rivalitat: no serà senzill, no», indica Farrarons, que també té el puntet de revenja per la derrota en la primera volta a Sarrià (32-28). «Si ja sortim a guanyar tots els partits, el derbi encara més. Allà vam estar bé, però vam enganxar un tram complicat en què vam errar en dues o tres accions i ells van estar encertats. Es va decantar per detalls, però no vam marxar amb un mal sabor de boca. Tan sols amb l’espineta de creure que mereixíem més».
Farrarons li dedica elogis, al seu rival d’aquest vespre. «S’han sabut adaptar a la perfecció al canvi de cicle que viuen, amb una sacsejada important a la plantilla. Els resultats avalen que ho estan fent de meravella. Amb els jugadors dels quals disposen, l’estil que practiquen els beneficia. I el tenen molt i molt treballat. No em sorprenen gens els punts que acumulen a la Lliga». La clau del derbi, en mirada local, exigeix «no plantejar un partit a córrer, perquè si hi ha un equip que destaca en les transicions, és el Sarrià. Hem de tenir pausa, paciència i valorar cada pilota, perquè ells no s’ho pensen i aprofiten qualsevol errada del contrari. El nostre joc ha de ser sòlid i clar, i hem d’intentar imposar un nivell defensiu alt des de bon principi. Sabem que si una cosa ens ha fet arribar a on som és la defensa», continua.
El suport de l’afició els va a favor. «Esperem que sigui rellevant. El pavelló ja suma quan ens enfrontem a un conjunt qualsevol, així que en una nit com aquesta imagina’t. Quan la grada s’hi posa es nota i és diferencial».
«Si estem bé i ells no, tenim opcions»
El tècnic del Sarrià, Josep Espar, reconeix que «de mica en mica, estem agafant el ritme. Venim d’un parell de setmanes en què alguns jugadors estan brillant, però d’altres també poden tenir un millor rendiment del qual estan oferint. Això sí, l’esforç col·lectiu ha sigut bestial i ens ha permès iniciar l’any amb quatre punts».
Malgrat tot, confessa que la setmana, logísticament, està marcada per les pluges dels primers dies, que han afectat a la preparació de l’equip. «No han estat hores normals, i no hem pogut treballar el derbi com toca. Això ens ha trencat una mica el pla», verbalitza.
Espar toca de peus a terra i és conscient de la dificultat d’endur-se el triomf, tot i que ni molt menys renuncia a fer-ho. «El Bordils fa molt que no perd. Si nosaltres estem bé i ells estan malament, tenim opcions. Però si no estan malament, a nosaltres ens costarà moltíssim acabar amb una victòria. El Bordils és un equip que, si no fa una mala actuació, és molt difícil de batre». Tot preparat, doncs, per al derbi d’aquest vespre, que acollirà més de mig miler de persones al Blanc-i-Verd en la gran festa de l’handbol gironí de Primera Nacional. Amb permís de l’Handbol Banyoles, esclar, penúltim classificat i amb urgències, que visita el Sant Cugat (19.15 hores).
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit