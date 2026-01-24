El pla del Girona femení per intentar pujar a l’OK Lliga
L’equip dirigit per Albert Bou va tancar la primera volta amb millors registres que el curs passat i ha convertit el pavelló de Palau 2 en pràcticament un fortí
El Girona d’hoquei patins femení va començar la segona volta de la Nacional Catalana, l’equivalent a la Segona Divisió, guanyant a l’Igualada (5-3). «Hem necessitat fer un petit procés d’adaptació i és veritat que l’equip encara no està del tot encaixat, perquè li falten alguns automatismes, que és una cosa normal quan tan sols fa uns quatre mesos que competim. També puc dir que cada vegada es veu més el Girona que vull veure. Continuarem treballant en aquesta direcció perquè tot plegat es tradueixi en fruits a final de temporada», apunta el tècnic Albert Bou.
Ascendir a l’OK Lliga és un dels propòsits gens amagats pel club gironí. «Arribar al play-off costarà molt, això mai no és un repte fàcil. Estic convençut que ens tocarà remar força, però si tornem a estar a les rondes per pujar, intentarem estar preparades per estar millor que la temporada passada, tant pel que fa a escala física com tàcticament». Bou recalca que la «confiança de lluitar fins al final hi ha de ser. Evidentment, no sabem què passarà, però hem d’estar allà. Això és pel qual insistim cada dia», afegeix.
Les gironines, que són sisenes empatades amb el Sant Cugat, quart, no disputaran la Copa Princesa per tan sols tres punts, malgrat que les dades de la primera volta són millors que les del curs anterior, en què es van quedar a les portes de l’elit. «A casa, al pavelló de Palau 2, ens hem fet molt fortes: només hem perdut un partit, i va ser contra el líder de la categoria, el Mataró (3-4). A més, hauríem pogut puntuar perfectament, però se’ns va escapar. La resta de rivals han acabat punxant», destaca l’entrenador d’un Girona que va guanyar al Palau (1-0), el Cerdanyola (4-1), el Vilanova (2-0), el Sant Jordi (5-1), el Vila-sana (3-1), el Vic (4-3) i l’esmentat Igualada.
Aquesta tarda visita el Palau (19.15 hores). «A fora hem perdut quatre partits. No hem estat bé del tot, no sempre pot sortir com un vol, però fem una lectura positiva: hem corregit errors i esperem mantenir el coixí respecte als conjunts que ens persegueixen per ser a les eliminatòries finals». Guanyar a l’Igualada, de fet, «no va ser definitiu, però va ser important».
Bou analitza el treball de l’equip de la següent manera: «Les porteres ens estan ajudant moltíssim. Si mirem els punts sumats, en tenim vuit més que ara fa un any en acabar la primera part de la Lliga. També tenim una millor diferència de gols (45 a favor i 36 en contra) i estan més repartits». A l’estiu, el club va fer tres fitxatges, que el tècnic considera que han reforçat «la unió i la companyonia que ja hi havia al vestidor, dels darrers anys. Les noies fan molta vida plegades més enllà de l’hoquei, i això provoca que el grup creixi. Estic molt content que l’equip funcioni d’aquesta manera».
Tot i l’optimisme, l’entrenador toca de peus a terra i adverteix: «No podem fer un pas enrere perquè qualsevol pot quedar fora. Ningú no té res garantit, però nosaltres volem ser-hi i ens estem preparant per això. La plantilla del Girona està molt implicada. De fet, poques noies s’han perdut alguna sessió d’entrenament. Si ho fan, no és perquè s’hagin escaquejat, sinó perquè realment han tingut algun problema que els ha impedit ser-hi. El grup és molt sa», finalitza.
El Sant Jordi, en perill
L’altre conjunt gironí de la categoria, el Sant Jordi Desvalls, que visita el Mataró (18.15 hores), viu una temporada per oblidar: ha perdut els 16 partits disputats i és cuer amb zero punts. Només un miracle inaudit els salvarà d’un descens que, malauradament, espera dia i hora per gaudir d’oficialitat.
