Roberto Íñiguez abans del partit contra el Gran Canària: “Estic convençut que jugarem la final six”
El tècnic de l’Spar Girona critica “l’eufòria desmesurada” de l’entorn a l’inici de la temporada i la “negativitat” d’aquestes últimes setmanes
Gerard Ullastre
L’Spar Girona afrontrà demà (18:10) a casa contra el Gran Canària un partit clau per a capgirar la dinàmica negativa d’aquestes últimes setmanes. Fontajau serà l’escenari on les gironines podran aprofitar per a apaivagar el rebombori de les darreres jornades a causa de les derrotes contra el Schio (85-74), el Galatasaray (68-82), i el Gernika (72-62).
Precisament a aquest rebombori s'ha volgut referir l’entrenador vitorià a la prèvia contra les cueres de la Lliga Endesa. “Quan vam començar guanyant partits a l’Eurolliga em vaig cansar de repetir que veia una eufòria desmesurada a la sala de premsa i a l’entorn, i ja vaig avisar que no sabien del que parlaven, però és complicat que la gent es quedi amb el missatge quan no volen escoltar”, ha asseverat Íñiguez. En aquesta mateixa línia, ha criticat que després de les derrotes, aquest mateix entorn diu que l’Spar Girona “està molt malament”. També ha aprofitat per a fer ironia sobre els que primer van “elogiar desmesuradament” a l’equip i ara “dramatitzen” dient el següent: “Sembla que aquí tothom ha jugat moltes finals d’Eurolliga”. Després de les crítiques a l’entorn, el tècnic de l’Spar Girona ha reivindicat que “sense ser transatlàntics", estan "orgullosos de poder competir contra ells”, i ha afegit: “Estic convençut que jugarem la final six”.
En relació amb el partit contra el Gran Canària, Íñiguez espera “un equip amb energia” atès el canvi d’entrenador, i “preparat”, perquè “han tingut tota la setmana per a estudiar-nos”, cosa que les gironines no han pogut fer a causa del partit d’Eurolliga.
Coulibaly és dubte per afrontar el matx contra les cueres. En un encontre on l’entrenador vitorià ha avançat que “haurem de rotar més de l’habitual”, la pivot de l’Spar Girona - que ahir ja va poder treballar una estona amb la resta del grup - pot ser que no tingui minuts. “Decidirem a l’últim moment si val la pena”, ha afirmat Íñiguez.
